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الحمليدعمك القمر ويقوي ملاحظتك فتقرأ ما .الثورتشعر بعدم اتزان وفوضى في المشاعر، أصبر قليلا.الجوزاءاليوم هناك فرصة لحل نزاع سابق أو محو خصومةالسرطانراجع اليوم خطواتك جيدا إذا أردت أن تكسب مكاسبالأسديجعلك القمر تجذب الانتباه بسحرك وتألقكالعذراءينفعك الانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمةالميزانبانتظار موافقة ما فقد تحصل عليها اليومالعقربتبدو متحفزا وعليك بالصبر أمام النقد والاستفزازالقوستتيسر خطواتك اليوم وتكلل جهودك بالنتائج الإيجابيةالجدياليوم مناسب لتمضي على طريق الاستقرار الماديالدلوالقمر بمواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية والتشوشالحوتبإمكانك أن تستخدم أقصى طاقاتك لاستغلال مواهبك