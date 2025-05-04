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برجك اليوم

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:00
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 الحمل 

يدعمك القمر ويقوي ملاحظتك فتقرأ ما بين السطور
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الثور

تشعر بعدم اتزان وفوضى في المشاعر، أصبر قليلا. 

الجوزاء 

اليوم هناك فرصة لحل نزاع سابق أو محو خصومة

السرطان 

راجع اليوم خطواتك جيدا إذا أردت أن تكسب مكاسب 

الأسد 

يجعلك القمر تجذب الانتباه بسحرك وتألقك

العذراء 

ينفعك الانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك  القادمة 

الميزان 

إذا كنت بانتظار موافقة ما فقد تحصل عليها اليوم 

العقرب 

تبدو متحفزا وعليك بالصبر أمام النقد والاستفزاز 

القوس 

تتيسر خطواتك اليوم وتكلل جهودك بالنتائج الإيجابية 

الجدي

اليوم مناسب لتمضي على طريق الاستقرار المادي 

الدلو 

القمر بمواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية والتشوش 

الحوت 

بإمكانك أن تستخدم أقصى طاقاتك  لاستغلال مواهبك
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