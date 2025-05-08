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منوعات
خلال نزهة بالقارب.. تمساح أنهى حياتها
Lebanon 24
08-05-2025
|
15:31
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قُتلت امرأة في حادث مروع بعد أن هاجمها تمساح في بحيرة "كيسيمي" الواقعة بوسط
ولاية فلوريدا
الأميركية، بحسب ما أعلنت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في بيان رسمي.
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وقع الهجوم بعد ظهر الثلاثاء قرب مصب "تايغر كريك"،
جنوب مدينة
أورلاندو
، حيث كانت المرأة على متن زورق برفقة
شخص آخر
، قبل أن تسقط في الماء عقب مواجهة مع التمساح، بحسب ما أفادت به السلطات.
ورغم سرعة تدخل فرق الطوارئ، تم لاحقًا انتشال الضحية من المياه وإعلان وفاتها. (سكاي نيوز)
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