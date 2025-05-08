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خلال نزهة بالقارب.. تمساح أنهى حياتها

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:31
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قُتلت امرأة في حادث مروع بعد أن هاجمها تمساح في بحيرة "كيسيمي" الواقعة بوسط ولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما أعلنت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في بيان رسمي.
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وقع الهجوم بعد ظهر الثلاثاء قرب مصب "تايغر كريك"، جنوب مدينة أورلاندو، حيث كانت المرأة على متن زورق برفقة شخص آخر، قبل أن تسقط في الماء عقب مواجهة مع التمساح، بحسب ما أفادت به السلطات.

ورغم سرعة تدخل فرق الطوارئ، تم لاحقًا انتشال الضحية من المياه وإعلان وفاتها. (سكاي نيوز)
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