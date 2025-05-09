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منوعات
ذهب ليلتقي بحبيبته.. فعاد مقتولا!
Lebanon 24
09-05-2025
|
01:05
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تم العثور على جاريل براير، البالغ من العمر 26 عامًا، ميتًا جراء إصابته بطلقات نارية في صباح يوم 25 يناير 2025، خارج سيارته في
إنديانابوليس
بولاية إنديانا. وكان براير قد التقى مع امرأة تُدعى أليكسيس
هوكينز
، التي كان قد تواصل معها عبر إنستغرام، لمقابلة عشاء في المساء. ومع ذلك، يُعتقد أن هوكينز كانت متورطة في مؤامرة مع شريكها
براين
وينستون
جونيور
، البالغ من العمر 18 عامًا، بهدف سرقة براير وقتله.
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بعد أسبوعين من وقوع الجريمة، تم التحقيق مع هوكينز، التي أنكرت تورطها في الحادث، مشيرة إلى أنها لا تتذكر ما حدث تلك الليلة سوى سماع طلقات نارية والهرب بحثًا عن الأمان. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن هوكينز كانت قد أرسلت رسالة تتعلق بحاجتها إلى المال، ما أثار شكوك المحققين حول تورطها في الجريمة.
وجهت الشرطة تهم القتل ومحاولة السرقة إلى هوكينز ووينستون. على الرغم من أن المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم، تواصل عائلة براير وفريق التحقيق العمل على تقديمهم للعدالة. (people)
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