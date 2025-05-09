مدرّس تركيّ... هكذا كان يُلهي تلميذاته الصغيرات للتحرّش بهنّ

أوقفت الشرطة ، مدرس موسيقى بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على طالباته الصغيرات.

Advertisement

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدرس متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على 7 طالبات تتراوح أعمارهنَّ بين 7 و12 عاماً في مركز لتعليم الموسيقى في ولاية مرسين، .

وأضافت أن المدرس المذكور كان يخدع طالباته بألعاب مختلفة، بينما يقوم بالتحرش والاعتداء عليهنَّ. (ارم نيوز)



