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منوعات
مدرّس تركيّ... هكذا كان يُلهي تلميذاته الصغيرات للتحرّش بهنّ
Lebanon 24
09-05-2025
|
05:44
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أوقفت الشرطة
التركية
، مدرس موسيقى بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على طالباته الصغيرات.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدرس متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على 7 طالبات تتراوح أعمارهنَّ بين 7 و12 عاماً في مركز لتعليم الموسيقى في ولاية مرسين،
جنوب تركيا
.
وأضافت أن المدرس المذكور كان يخدع طالباته بألعاب مختلفة، بينما يقوم بالتحرش والاعتداء عليهنَّ. (ارم نيوز)
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