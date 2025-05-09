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مدرّس تركيّ... هكذا كان يُلهي تلميذاته الصغيرات للتحرّش بهنّ

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:44
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أوقفت الشرطة التركية، مدرس موسيقى بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على طالباته الصغيرات.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدرس متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على 7 طالبات تتراوح أعمارهنَّ بين 7 و12 عاماً في مركز لتعليم الموسيقى في ولاية مرسين، جنوب تركيا.
 
 
وأضافت أن المدرس المذكور كان يخدع طالباته بألعاب مختلفة، بينما يقوم بالتحرش والاعتداء عليهنَّ. (ارم نيوز)

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