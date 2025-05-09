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تزوير وعيادة غير مرخصة.. "طبيبة" تعرّض حياة المرضى للخطر!

Lebanon 24
09-05-2025 | 15:00
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قامت سيدة مصرية بتزوير مستندات رسمية وافتتاح عيادة تجميل غير مرخصة، ما عرّض حياة المرضى للخطر، وفقاً لتحقيقات النيابة.
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في التفاصيل، استغلت الطبيبة المزيفة، منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطها المشبوه، حيث نجحت بالفعل في استقطاب ضحاياها عبر منشورات دعائية مُضللة، ما لفت انتباه السلطات الأمنية
 
وكشفت تحريات الأمن أن المتهمة المقيمة بالجيزة، انتحلت صفة طبيبة وأجرت العديد من عمليات التجميل، دون أي ترخيص طبي، مما شكل خطراً على صحة المواطنين. 

وبتفتيش المتهمة عثر رجال الأمن بحوزتها على عدد من الأجهزة والأدوات الطبية، إضافة إلى شهادات ومحررات مزورة استخدمتها في خداع المواطنين. 


أقرّت السيدة المنتحلة لصفة طبيبة تجميل خلال التحقيقات بمزاولتها النشاط الطبي دون ترخيص، واعترفت بحصولها على المستندات المزورة من شخصين يقضيان حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا تتعلق بالتزوير.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، وطلبت تحريات المباحث عن القضية المتعلقة بممارستها مهنة الطب وانتحال صفة طبيبة.

المصدر: ae24
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