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منوعات
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
10-05-2025
|
12:30
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قررت
محكمة جنايات القاهرة
، المنعقدة بالتجمع الخامس في مصر، تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة طبيبة أسنان، بعد حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي انتحل صفة طبيب في مركز تجميل غير مرخص بمنطقة التجمع الخامس، لجلسة 14
مايو
.
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وكشفت تحقيقات
النيابة العامة
، إن المجني عليها كانت تستعد لحفل زفافها، وتوجهت إلى
مركز التجميل
لإجراء جلسة حقن تجميلي، لكنها تعرضت لاحقًا لمضاعفات خطيرة، انتهت بجلطة في الشريان الرئوي، تسببت في وفاتها وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى. (اليوم السابع)
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