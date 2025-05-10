مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟

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قررت ، المنعقدة بالتجمع الخامس في مصر، تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة طبيبة أسنان، بعد حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي انتحل صفة طبيب في مركز تجميل غير مرخص بمنطقة التجمع الخامس، لجلسة 14 .وكشفت تحقيقات ، إن المجني عليها كانت تستعد لحفل زفافها، وتوجهت إلى لإجراء جلسة حقن تجميلي، لكنها تعرضت لاحقًا لمضاعفات خطيرة، انتهت بجلطة في الشريان الرئوي، تسببت في وفاتها وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى. (اليوم السابع)