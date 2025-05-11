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في الولايات المتحدة.. معلمة تتحول إلى "مجرمة جنسية"

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:00
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قررت السلطات الأمريكية احبس المعلمة جاكلين ما البالغة من العمر 36 عاما، بعد إدانتها بتهم تتعلق باستدراج طفلين من طلاب المرحلة الابتدائية والاعتداء جنسياً عليهما.
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ووفقا لما نشرته صحيفة "San Diego Union Tribune"، فقد حكم عليها القاضي يوم الجمعة بالسجن لمدة 30 عاما.

"ما"، التي حصلت على لقب "معلمة العام" في مقاطعة سان دييغو أواخر عام 2022، كانت قد اعتُقلت في نيسان 2023، واعترفت في شباط بصحة تهمتين وجهتا إليها تتعلقان بأفعال فاحشة قسرية ضد طفل، إضافة إلى تهمتين حول حيازة مواد تحتوي على محتوى جنسي لقاصر.

يذكر أن  المعلمة السابقة كانت تُدرّس طلاب الصفين الخامس والسادس في مدرسة Lincoln Acres الابتدائية بمدينة National City.

وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، عبّرت ما عن ندمها قائلة: "أشعر بالخجل الشديد من أفعالي"، وقدمت اعتذارا عن "تمزيق طفولة" الضحيتين.

وأضافت، والدموع في عينيها: "بدلا من أن أكون المعلمة التي يُفترض بي أن أكونها، غلبت أنانيتي على مصلحة الأولاد".

وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع "جاكلين ما" بعد أن تواصلت والدة صبي في الثانية عشرة من عمره مع السلطات، بعد اكتشافها رسائل حب ورسائل نصية تشير إلى تحرش كانت قد كتبتها "ما" للطفل.

وقد استمر تحرشها بالصبي على مدار 10 أشهر، وفقا لما ذكره الادعاء.

وقالت الشرطة إن "ما" كانت قد تحرشت أيضا بصبي آخر يبلغ من العمر 11 عاما قبل عدة سنوات.
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