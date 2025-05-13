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لمواليد هذه الابراج.. إليكم هذا التحذير

Lebanon 24
13-05-2025 | 14:24
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في الأيام المقبلة قد يواجه أصحاب 3 أبراج فلكية أمورا خطرة.
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وحسب موقع "تايمز اوف انديا"، يشعر مواليد برج الحمل بالتردد والتشتت خلال الأيام المقبلة بسبب تركهم للعمل، ولكن يجب عليهم التركيز على أولوياتهم واتخاذ قرارات واضحة.

وقد يجد أصحاب برج العذراء صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على تقدمهم المهني، بالإضافة إلى ضياع أموال وانفصال.

أما مواليد برج الحوت فقد يواجهون تقلبات وتغييرات مفاجئة في العلاقات العاطفية والعائلية وشعورا بعدم الاستقرار وضغوطات نفسية وتوترات تؤثر على العلاقات.








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