19
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لمواليد هذه الابراج.. إليكم هذا التحذير
Lebanon 24
13-05-2025
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الأيام المقبلة قد يواجه
أصحاب 3
أبراج فلكية أمورا خطرة.
Advertisement
وحسب موقع "
تايمز اوف انديا
"، يشعر مواليد
برج الحمل
بالتردد والتشتت خلال الأيام المقبلة بسبب تركهم للعمل، ولكن يجب عليهم التركيز على أولوياتهم واتخاذ قرارات واضحة.
وقد يجد أصحاب
برج العذراء
صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على تقدمهم المهني، بالإضافة إلى ضياع أموال وانفصال.
أما مواليد
برج الحوت
فقد يواجهون تقلبات وتغييرات مفاجئة في العلاقات العاطفية والعائلية وشعورا بعدم الاستقرار وضغوطات نفسية وتوترات تؤثر على العلاقات.
مواضيع ذات صلة
ترامب: ميلاد الشرق الأوسط الجديد يأتي من شعوب هذه المنطقة ومذهل ما قمتم به
Lebanon 24
ترامب: ميلاد الشرق الأوسط الجديد يأتي من شعوب هذه المنطقة ومذهل ما قمتم به
14/05/2025 00:25:35
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه
14/05/2025 00:25:35
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجية وبرجا والشويفات.. هذا تم ضبطه
Lebanon 24
في الجية وبرجا والشويفات.. هذا تم ضبطه
14/05/2025 00:25:35
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من روسيا.. هذا آخر تحذير لأوكرانيا
Lebanon 24
من روسيا.. هذا آخر تحذير لأوكرانيا
14/05/2025 00:25:35
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادثة غريبة.. طفلان صغيران يشتبكان مع الشرطة وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
حادثة غريبة.. طفلان صغيران يشتبكان مع الشرطة وهذا ما حصل (صور)
16:44 | 2025-05-13
13/05/2025 04:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم
Lebanon 24
سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم
15:58 | 2025-05-13
13/05/2025 03:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفلكلور السعودي "السامري".. الدرعية تستقبل ترامب بحضور ولي العهد السعودي
Lebanon 24
بالفلكلور السعودي "السامري".. الدرعية تستقبل ترامب بحضور ولي العهد السعودي
15:40 | 2025-05-13
13/05/2025 03:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل الأمير محمد بن سلمان لحظة رفع ترامب العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل الأمير محمد بن سلمان لحظة رفع ترامب العقوبات عن سوريا
15:19 | 2025-05-13
13/05/2025 03:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض لأول مرة... صورة نادرة للأميرة ديانا برفقة أحد أبرز نجوم الموسيقى العالميين
Lebanon 24
تُعرض لأول مرة... صورة نادرة للأميرة ديانا برفقة أحد أبرز نجوم الموسيقى العالميين
14:37 | 2025-05-13
13/05/2025 02:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
Lebanon 24
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
01:30 | 2025-05-13
13/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟
23:00 | 2025-05-12
12/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة ولديها.. أوّل إطلالة لندى إندراوس عزيز بعد إصابتها برصاصة: "حسيت دخنة عم تطلع من إجري ونار"
Lebanon 24
برفقة ولديها.. أوّل إطلالة لندى إندراوس عزيز بعد إصابتها برصاصة: "حسيت دخنة عم تطلع من إجري ونار"
05:23 | 2025-05-13
13/05/2025 05:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
13/05/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
10:24 | 2025-05-13
13/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:44 | 2025-05-13
حادثة غريبة.. طفلان صغيران يشتبكان مع الشرطة وهذا ما حصل (صور)
15:58 | 2025-05-13
سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم
15:40 | 2025-05-13
بالفلكلور السعودي "السامري".. الدرعية تستقبل ترامب بحضور ولي العهد السعودي
15:19 | 2025-05-13
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل الأمير محمد بن سلمان لحظة رفع ترامب العقوبات عن سوريا
14:37 | 2025-05-13
تُعرض لأول مرة... صورة نادرة للأميرة ديانا برفقة أحد أبرز نجوم الموسيقى العالميين
08:15 | 2025-05-13
التنمر قضى عليه... طفل يشنق نفسه بسبب الضغوطات!
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 00:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24