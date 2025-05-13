"كرسي مرحاض" انفجر بشاب وتسبب له بحروق قوية.. هذا ما حصل!

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انفجر كرسي المرحاض بشكل مفاجئ، بشخص في ، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة.وفي تصريحات لصحيفة تايمز أوف إنديا، قال والد الضحية، برادان، إن الانفجار أصاب ابنه بـ"حروق شديدة في الوجه والجسم"، مضيفًا أنه نُقل على وجه السرعة إلى المعهد الحكومي للعلوم الطبية (GIMS) في نويدا الكبرى، حيث أكد الأطباء أن الحروق طالت 35% من جسمه.ونفت العائلة فرضية أن يكون الحادث ناجماً عن انفجار إلكتروني، مؤكدين أن أشو، الشاب المصاب، لم يكن يستخدم أي جهاز عند وقوع الحادث. كما أفادت الأسرة بأن مكيف الهواء والأجهزة الأخرى كانت تعمل بشكل طبيعي، مما يزيد من الغموض حول سبب الانفجار.وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السبب المرجح للانفجار هو تراكم غاز الميثان داخل أنابيب الصرف الصحي، نتيجة انسداد مزمن وغياب أعمال الصيانة.بالتوازي، قال أحد الجيران: "الأنابيب قديمة للغاية ولم تُنظّف منذ سنوات. هذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلى تراكم ، الذي قد ينفجر تحت الضغط".وأكد أحد أساتذة الكيمياء أن غاز الميثان يمكن أن يتراكم في البيئات المغلقة مثل الحمامات، خاصةً في ظل ضعف التهوية وسوء الصيانة، ما قد يشكل خطرًا كبيرًا.، صرّح أ. ب. فيرما، أحد كبار المديرين في هيئة نويدا الكبرى، بأن "النظام سليم"، مرجحًا أن يكون الحادث ناتجًا عن مشكلة داخلية في المنزل، من دون توضيح طبيعة تلك المشكلة. (news18)