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كي يتناول وجبته المفضلة... "ماكدونالدز متنقل" في الرياض خاص بترامب

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:52
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 خصصت المملكة العربية السعودية شاحنة مطعم ماكدونالدز متنقلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية إلى الرياض، وذلك في إشارة إلى ولعه المعروف بسلسلة الوجبات السريعة الشهيرة، في خطوة رمزية ذات طابع شخصي.
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وجاءت هذه اللفتة ضمن برنامج استقبال دقيق ومصمم بعناية من الجانب السعودي، تخلله تنسيق على أعلى المستويات، بهدف تقديم ترحيب "استثنائي" بالرئيس الأميركي، الذي بدأ جولته الإقليمية من العاصمة السعودية، في أول مهمة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتوقفت الشاحنة المتنقلة، ذات التصميم اللامع والمزينة بعلامة "ماكدونالدز" باللغتين العربية والإنكليزية، أمام مركز إعلامي ضخم خصص لاستضافة الصحافيين المرافقين للوفد الأميركي.

وكانت الشاحنة محط أنظار الإعلاميين والزوار، خاصة أنها جاءت متوافقة مع السمعة المعروفة للرئيس ترامب، الذي كثيرا ما عبّر عن حبه لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، ووصل الأمر به إلى ارتداء مئزر وتوزيع البطاطس المقلية خلال حملته الانتخابية عام 2024.

ووصل ترامب إلى الرياض الثلاثاء، ولم يتضح ما إذا تناول الرئيس الأميركي وجبته المفضلة من الشاحنة، لكن وجودها كان معبرا عن العلاقات الاستراتيجية المقبلة بين الولايات المتحدة بقيادة ترامب، والمملكة العربية السعودية.
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