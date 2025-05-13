كي يتناول وجبته المفضلة... "ماكدونالدز متنقل" في الرياض خاص بترامب

خصصت شاحنة مطعم متنقلة للرئيس الأميركي ، خلال زيارته الحالية إلى ، وذلك في إشارة إلى ولعه المعروف بسلسلة الوجبات السريعة الشهيرة، في خطوة رمزية ذات طابع شخصي.

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وجاءت هذه اللفتة ضمن برنامج استقبال دقيق ومصمم بعناية من الجانب السعودي، تخلله تنسيق على أعلى المستويات، بهدف تقديم ترحيب "استثنائي" بالرئيس الأميركي، الذي بدأ جولته الإقليمية من العاصمة ، في أول مهمة خارجية له منذ عودته إلى .



وتوقفت الشاحنة المتنقلة، ذات التصميم اللامع والمزينة بعلامة "ماكدونالدز" باللغتين العربية والإنكليزية، أمام مركز إعلامي ضخم خصص لاستضافة الصحافيين المرافقين للوفد الأميركي.



وكانت الشاحنة محط أنظار الإعلاميين والزوار، خاصة أنها جاءت متوافقة مع السمعة المعروفة للرئيس ، الذي كثيرا ما عبّر عن حبه لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، ووصل الأمر به إلى ارتداء مئزر وتوزيع خلال حملته عام 2024.



ووصل ترامب إلى الرياض الثلاثاء، ولم يتضح ما إذا تناول الرئيس الأميركي وجبته المفضلة من الشاحنة، لكن وجودها كان معبرا عن العلاقات الاستراتيجية المقبلة بين بقيادة ترامب، والمملكة .