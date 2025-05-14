قتلت خنقاً... علبة سجائر تكشف جريمة ضحيتها شابة بعد 50 سنة على مقتلها!

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أعلنت السلطات الأميركية أن بصمة إبهام على علبة سجائر قادت إلى اعتقال المشتبه به بمقتل شابة خنقاً في ولاية بعد ما يقرب من نصف قرن على الحادثة.ووجهت السلطات إلى تهمة القتل ويلي يوجين سيمز، بعد أن ألقي القبض عليه في مدينة بولاية أوهايو، على خلفية مقتل جانيت رالستون، وفقا لبيان صدر عن في .ومثل سيمز (69 عاما) أمام المحكمة في مقاطعة أشتابولا، الجمعة، تمهيدا لتسليمه إلى كاليفورنيا.ووجدت رالستون مقتولة في المقعد الخلفي لسيارتها بتاريخ الأول من شباط 1977، في مدينة ، بحسب ، وعثر على جثتها في منطقة مواقف سيارات تابعة لمجمع سكني قرب الحانة التي قال أصدقاؤها إنها شوهدت فيها آخر مرة.وأفادت السلطات أنها خنقت باستخدام قميص بأكمام طويلة، كما أظهرت الأدلة أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وبدت على السيارة آثار محاولة فاشلة لإشعال النار فيها.وأخبر أصدقاء رالستون الشرطة حينها أنها غادرت الحانة برفقة رجل مجهول في الليلة السابقة، قائلة إنها ستعود بعد 10 دقائق، لكنها لم تعد.وأجرت الشرطة مقابلات مع الشهود ورسمت صورة تقريبية للمشتبه به، لكن التحقيق توقف لسنوات.وفي الخريف الماضي، وبعد أن طلبت السلطات تمرير البصمة الموجودة على علبة السجائر الخاصة برالستون عبر نظام المحدث، تبين أنها تطابق بصمة سيمز، وفقا للادعاء.وفي وقت سابق من هذا العام، ذهب مسؤولو مكتب الادعاء وشرطة سان إلى أوهايو لجمع عينات من سيمز، وقال المدعون إنها تطابقت مع الحمض الذي تم العثور عليه على أظافر رالستون والقميص الذي استخدم لخنقها.ولم تكشف التقارير دوافع عملية القتل أو علاقة المتهم بالقتيلة.