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حديقة عامة حيث يمكن للزوار التنقيب عن ألماس حقيقي وتملكه

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:30
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حديقة فريدة من نوعها في الولايات المتحدة الأميركية، هي المكان الوحيد في العالم الذي يتيح للزوار البحث عن الماس الحقيقي واقتناء ما يجدونه.
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وقد عثر سائح مؤخرًا على جوهرة تُقدر بآلاف الدولارات.

وتقع حديقة "كريتر أوف دايموندز" الحكومية في مورفريسبورو، أركنساس، على قمة فوهة بركانية، حيث يتوافد آلاف من هواة البحث عن الكنوز كل عام بهدف واحد: الفوز بالجائزة الكبرى.
 
عادةً ما يكون الماس المكتشف في الحديقة أبيض أو أصفر أو بني اللون. ولكن ليس الالماس الموجود في المنطقة فقط، فالمنطقة غنية أيضًا بمعادن أخرى، بما في ذلك العقيق.

يمكن للزوار إحضار أدواتهم الخاصة أو استئجار معدات في الموقع، والتي تُستخدم بثلاث طرق رئيسية للبحث عن الماس. الأولى هي البحث السطحي بالمشي في الحقول، والثانية هي الغربلة الرطبة باستخدام الماء لفصل الأحجار عن التربة، وثالثًا، الغربلة الجافة بدون ماء. (العربية)
 
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