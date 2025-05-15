في بلد عربي.. قطّعت جسد ابنها وطهته وأكلته

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وكانت قد قضت سابقًا ببراءة المتهمة، "هناء"، من التهم المنسوبة إليها، بعد أن خلص تقرير – المكونة من أساتذة – إلى أنها كانت تعاني من اضطراب عقلي وقت ارتكاب الجريمة، ما يجعلها غير مسؤولة جنائيًا، وأمرت بإيداعها مستشفى الأمراض العقلية.ويستند الطلب الجديد إلى التعليمات العامة والكتب الدورية المتعلقة بحقوق المرضى النفسيين، والتي تُلزم بعرض المرضى المودَعين على خلفية قضايا جنائية على لجنة طبية بعد مرور عام من الإيداع لتقييم استقرارهم النفسي.الجريمة وقعت في ، حين أقدمت المتهمة على قتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، بضربه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة. ثم قامت بذبحه، وتقطيع جثمانه، وطهي أجزاء منه وتناولها.ووفقًا لتحقيقات ، اعترفت الأم بتفاصيل الواقعة، مبررة فعلتها بأنها كانت تخشى فقدان حضانته بعد انفصالها عن والده، ما أشعرها بالعجز والخوف عليه، حسب أقوالها. (روسيا اليوم)