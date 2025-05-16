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حديقة قد تجعلك غنيا

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:17
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في قلب ولاية أركنساس الأميركية، وتحديداً فوق فوهة بركان خامد في مدينة مورفريسبورو، تقع حديقة "كريتر أوف دايموندز" العامة، الوجهة الوحيدة في العالم التي تتيح للزوار التنقيب عن الألماس والاحتفاظ بما يجدونه.
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منذ افتتاحها أمام الجمهور عام 1972، سُجل أكثر من 35 ألف حجر ألماس تم اكتشافها داخل الموقع، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، من بينها اكتشافات مثيرة، مثل حجر بني نادر يزن 3.81 قيراط عثر عليه زائر من مينيسوتا في نيسان الماضي، وآخر بوزن قيراطين عثر عليه أب وابنه من أريزونا في تموز 2024.

يتنوع لون الألماس المكتشف بين الأبيض والأصفر والبني، وتضم الحديقة أيضاً معادن ثمينة مثل الجمشت والعقيق واليشب. وتُوفر الحديقة ثلاث طرق للتنقيب: البحث السطحي، الغربلة الرطبة، والغربلة الجافة، إلى جانب خدمات لفحص وتصنيف الأحجار المكتشفة مجاناً.

وتشمل المرافق مركزاً تعليمياً، مناطق للنزهات والتخييم، وبحيرة لصيد الأسماك، إضافة إلى منتزه مائي مستوحى من أجواء المناجم يُعرف بـ"دياموند سبرينغز".

رسوم دخول منطقة التنقيب 15 دولاراً للبالغين و7 دولارات للأطفال، بينما تتراوح أسعار المنتزه المائي بين 10 و12 دولاراً.

حديقة الألماس... مغامرة فريدة تجمع بين الطبيعة والكنز! (24)
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