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جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:00
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شهدت مدينة أضنة جنوبي تركيا جريمة مأساوية هزّت الرأي العام، بعدما أقدم شاب يُدعى "إينغين يوجيه" على قتل حبيبته "شيفال تشيفتشي" بطريقة مروّعة، قبل أن يضع حدًّا لحياته منتحراً.
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وفي التفاصيل، كان الثنائي داخل شقة الشاب الواقعة في الطابق الثاني عشر من مبنى سكني مكوّن من 15 طابقًا، عندما نشب بينهما شجار حاد لأسباب لم تُكشف بعد. تطور الخلاف إلى عنف دموي، إذ طعن الشاب حبيبته عشر مرات في الرقبة والبطن والساقين، ما أدى إلى وفاتها في المكان.

وبعد ارتكاب الجريمة، توجه "يوجه" إلى دفتر في منزله وكتب وصية طويلة من ست صفحات، تحدث فيها عن تفاصيل ما جرى، قبل أن يقفز من نافذة الشقة، ليسقط جثة هامدة أسفل المبنى.

وأبلغ سكان الحي السلطات بعد رؤيتهم سقوط الشاب من الطابق العلوي. وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، لتجد الشاب مفارقاً الحياة، قبل أن تكتشف الشرطة جثة الفتاة داخل الشقة.

وباشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادثة المزدوجة، حيث عثرت على الرسالة التي تركها الشاب في المنزل، لكنها لم تكشف عن محتواها حتى الآن، فيما تستمر التحقيقات لكشف خلفيات هذه المأساة التي جمعت بين الحب والعنف والموت. (ارم نيوز)
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