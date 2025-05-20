Advertisement

منوعات

ظاهرة غريبة في بنما... هذا ما يفعله ذكور قرود الكابوشين

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1363480-638833835559809115.jpg
Doc-P-1363480-638833835559809115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة غريبة، حيث يقوم ذكور قرود الكابوشين الصغيرة باختطاف صغار قرود العواء في جزيرة جيكارون قبالة سواحل بنما. وقد لاحظت الباحثة زوي غولدسبورو هذه الظاهرة خلال دراستها عام 2022، باستخدام كاميرات مزودة بحساسات حركة.

بدأ الأمر عندما شاهدت غولدسبورو قرد كابوشين يحمل قرد عواء صغيرًا على ظهره، مما أثار دهشتها. في البداية، ظن الباحثون أن القرد الكابوشين يتبنى الصغار، إلا أن الرصد المستمر كشف أن خمسة من ذكور الكابوشين اختطفوا 11 صغيرًا من قرود العواء خلال فترة 15 شهرًا، مؤكّدين تكرار هذا السلوك الغريب.

وفوجئ العلماء بأن هذه القرود لم تأكل الصغار أو تلعب معها، بل كان اجتماعيًا يتمثل في تقليد متكرر بين الذكور؛ مما يسبب معاناة كبيرة لقرود العواء التي كانت تبحث عن صغارها وتصرخ.
Advertisement

وتبين أن هذا التقليد الاجتماعي يأتي في وقت فراغ كبير للقرود، إذ لا توجد حيوانات مفترسة في الجزيرة، وتتوفر كميات كبيرة من الطعام، مما يدفع القرود إلى تبني سلوكيات اعتباطية مثل سرقة الصغار. يُعتقد أن هذا التقليد ليس سلوكًا غريزيًا وإنما ناتج عن "استكشاف للفوضى"، كما وصفه الباحثون.

وقد سُجّلت حالات اختطاف قليلة في الفترة الأخيرة؛ بسبب انخفاض أعداد صغار قرود العواء، التي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض. 
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم
lebanon 24
21/05/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يفعله مخاتير في يوم عطلتهم
lebanon 24
21/05/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. هذا ما يفعله الجيش براً وجواً
lebanon 24
21/05/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة نادرة... "قرون الشيطان" والقمر العملاق يظهران في السماء هذا الأسبوع
lebanon 24
21/05/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:12 | 2025-05-21
23:22 | 2025-05-20
22:51 | 2025-05-20
15:23 | 2025-05-20
13:06 | 2025-05-20
11:05 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24