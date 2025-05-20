ظاهرة غريبة في بنما... هذا ما يفعله ذكور قرود الكابوشين

كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة غريبة، حيث يقوم ذكور قرود الكابوشين الصغيرة باختطاف صغار قرود العواء في جزيرة جيكارون قبالة سواحل بنما. وقد لاحظت الباحثة زوي غولدسبورو هذه الظاهرة خلال دراستها عام 2022، باستخدام كاميرات مزودة بحساسات حركة.
بدأ الأمر عندما شاهدت غولدسبورو قرد كابوشين يحمل قرد عواء صغيرًا على ظهره، مما أثار دهشتها. في البداية، ظن الباحثون أن القرد الكابوشين يتبنى الصغار، إلا أن الرصد المستمر كشف أن خمسة من ذكور الكابوشين اختطفوا 11 صغيرًا من قرود العواء خلال فترة 15 شهرًا، مؤكّدين تكرار هذا السلوك الغريب.