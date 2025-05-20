ظاهرة غريبة في بنما... هذا ما يفعله ذكور قرود الكابوشين

كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة غريبة، حيث يقوم ذكور قرود الكابوشين الصغيرة باختطاف صغار قرود العواء في جيكارون قبالة سواحل بنما. وقد لاحظت الباحثة زوي غولدسبورو هذه الظاهرة خلال دراستها عام 2022، باستخدام كاميرات مزودة بحساسات حركة.

بدأ الأمر عندما شاهدت غولدسبورو قرد كابوشين يحمل قرد عواء صغيرًا على ظهره، مما أثار دهشتها. في البداية، ظن الباحثون أن القرد الكابوشين يتبنى الصغار، إلا أن الرصد المستمر كشف أن خمسة من ذكور الكابوشين اختطفوا 11 صغيرًا من قرود العواء خلال فترة 15 شهرًا، مؤكّدين تكرار هذا السلوك الغريب.

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وفوجئ العلماء بأن هذه القرود لم تأكل الصغار أو تلعب معها، بل كان اجتماعيًا يتمثل في تقليد متكرر بين الذكور؛ مما يسبب معاناة كبيرة لقرود العواء التي كانت تبحث عن صغارها وتصرخ.وتبين أن هذا التقليد الاجتماعي يأتي في وقت فراغ كبير للقرود، إذ لا توجد حيوانات مفترسة في ، وتتوفر كميات كبيرة من الطعام، مما يدفع القرود إلى تبني سلوكيات اعتباطية مثل سرقة الصغار. يُعتقد أن هذا التقليد ليس سلوكًا غريزيًا وإنما ناتج عن "استكشاف للفوضى"، كما وصفه الباحثون.وقد سُجّلت حالات اختطاف قليلة في الفترة الأخيرة؛ بسبب انخفاض أعداد صغار قرود العواء، التي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض.