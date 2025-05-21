وُجد جثة في منزله… نهاية حزينة لمسن في مصر

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عثرت بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة مسن داخل شقة بعمارات الشيخ حسين، في مدينة نقادة جنوب قنا.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد العثور على جثة شخص مسن داخل شقة في عمارات الشيخ حسين، وعلى الفور انتقلت مباحث مركز شرطة نقادة وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وجاري كشف ملابساتها. (اليوم السابع)