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وُجد جثة في منزله… نهاية حزينة لمسن في مصر

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:07
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عثرت الأجهزة الأمنية المصرية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة مسن داخل شقة بعمارات الشيخ حسين، في مدينة نقادة جنوب قنا.
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص مسن داخل شقة في عمارات الشيخ حسين، وعلى الفور انتقلت مباحث مركز شرطة نقادة وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وجاري كشف ملابساتها. (اليوم السابع)
 
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