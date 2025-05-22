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أرسل صورها وهي تلفظ أنفاسها ثم اتصل بالنجدة.. هكذا قتل ابنته

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:42
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أثار مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الجدل في الهند، بعد أن وثّق لحظات عنيفة وخطيرة بين زوجين على طريق مزدحم في مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.
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يُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 21 ثانية، امرأة تجلس خلف زوجها على دراجة نارية وتقوم بتوجيه ضربات متكررة له باستخدام نعلها، بينما يحاول الرجل مواصلة القيادة وسط الصراخ والتوتر الواضح. ويبدو أن الشجار نشب بين الطرفين أثناء القيادة، ما وضع حياتهما وحياة الآخرين في خطر.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث ناجم عن "خلاف شخصي" بين الزوجين. ورغم أن السبب المباشر للخلاف لم يُعرف بعد، فإن السلوك العنيف الذي تم توثيقه أثار استنكاراً واسعاً على الإنترنت، حيث عبّر الكثيرون عن قلقهم من الآثار المحتملة لهذا النوع من التصرفات على السلامة العامة.

"قد يؤدي هذا بسهولة إلى وقوع حادث"، كتب أحد المعلّقين، فيما رأى آخر أن "بعض الزيجات مخيفة أكثر من الأفلام المرعبة".

كما أبدى العديد من المستخدمين استياءهم من تحوّل الصراعات الزوجية إلى عروض عامة، وسط غياب تام لأي إجراءات وقائية، مثل ارتداء الخوذات أو التوقف جانبًا لتسوية الأمور.

وقد وصف أحد المعلّقين الفيديو ساخرًا بأنه "حلقة جديدة من مسلسل 'كاليش على عجلات'"، مشيرًا إلى واقع بعض العلاقات الزوجية المتوترة التي تنفجر في أكثر الأماكن والظروف خطورة.

السلطات المحلية لم تُصدر بعد تعليقًا رسميًا بشأن الحادث، فيما دعا ناشطون إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يُعرض السلامة العامة للخطر، حتى لو كان ذلك نتيجة "مشاجرة أسرية". (people)
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