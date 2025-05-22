جريمة مروعة في محل بيع دجاج.. هكذا فقد ابن الـ5 سنوات حياته

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لقي طفل عمره خمس سنوات، مصرعه، نحراً في محل لذبح وبيع الدجاج في جريمة مروعة بمحافظة شمال .وقالت وسائل إعلام محلية، إن رجلاً في محل دجاج في منطقة "سادة وبعويزة" في ، ارتكب جريمته المروعة بحق الطفل في ساعات النهار أمس الأربعاء.وذكرت قناة "السومرية" التلفزيونية المحلية، وسكان محليون، أن القاتل يعاني من اضطراب نفسي، ووصف بأنه مختل عقلياً، دون أن تتضح علاقته بالمحل، وما إذا كان مالكاً له.وأوقفت الشرطة القاتل (32 عاماً)، فيما نقل جثمان الطفل إلى ضمن التحقيق في الجريمة الصادمة.وتناقل مدونون عراقيون صوراً للطفل الضحية وأخرى للقاتل مقبوضاً عليه، وسط سيل من عبارات المواساة والتعاطف مع عائلة الضحية. (ارم)