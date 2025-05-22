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منوعات
جريمة مروعة في محل بيع دجاج.. هكذا فقد ابن الـ5 سنوات حياته
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:21
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لقي طفل عمره خمس سنوات، مصرعه، نحراً في محل لذبح وبيع الدجاج في جريمة مروعة بمحافظة
نينوى
شمال
العراق
.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن رجلاً في محل دجاج في منطقة "سادة وبعويزة" في
محافظة نينوى
، ارتكب جريمته المروعة بحق الطفل في ساعات النهار أمس الأربعاء.
وذكرت قناة "السومرية" التلفزيونية المحلية، وسكان محليون، أن القاتل يعاني من اضطراب نفسي، ووصف بأنه مختل عقلياً، دون أن تتضح علاقته بالمحل، وما إذا كان مالكاً له.
وأوقفت الشرطة القاتل (32 عاماً)، فيما نقل جثمان الطفل إلى
الطب الشرعي
ضمن التحقيق في الجريمة الصادمة.
وتناقل مدونون عراقيون صوراً للطفل الضحية وأخرى للقاتل مقبوضاً عليه، وسط سيل من عبارات المواساة والتعاطف مع عائلة الضحية. (ارم)
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