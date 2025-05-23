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أهانها خلال حفلة.. فألقت عليه البنزين وأشعلته!

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:21
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حكمت محكمة أسترالية بالسجن سبع سنوات ونصف على الشابة كوربي جين والبول (24 عامًا) بعد إدانتها بإشعال النار في صديقها جيك لودر، في حادثة مروعة وقعت مطلع هذا العام، وأثارت جدلًا واسعًا حول العنف، الإدمان، وحدود الغضب.
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وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، فإن والبول سكبت البنزين على لودر، البالغ من العمر 23 عامًا آنذاك، وأشعلت النار فيه خلال حفلة استمرت 12 ساعة في منزلها بتاريخ 7 كانون الثاني 2024. وتعرّض لودر لحروق من الدرجة الثالثة غطت 55% من جسده، ودخل في غيبوبة اصطناعية لثمانية أيام.

أقرت والبول أمام المحكمة بأنها مذنبة بتهمة "الحرق أو التشويه باستخدام مادة أكالة"، وأفادت التحقيقات بأنها كانت تحت تأثير الكحول والكوكايين، بعد أن تناولت ما بين 23 إلى 35 مشروبًا خلال الحفل.

وأشارت التقارير إلى أن والبول أقدمت على فعلتها بعد أن تفوه لودر بتعليق "معادٍ للنساء"، قال فيه: "عودي إلى المطبخ ولا تشربي مع الرجال".

حاول أصدقاء الضحية إخماد النيران باستخدام فراش كلب قبل أن يُلقى في بركة ماء، بينما كانت والبول تراقب المشهد في حالة صدمة، مرددة: "ماذا فعلت بحق الجحيم؟... لقد أمرني بفعل ذلك".

وصفت القاضية جينيفر إنغلش الحادثة بأنها "غير مبررة وعنيفة للغاية"، مشيرة إلى أن السلوك كان مدفوعًا بوضوح بتعاطي المخدرات والكحول، وقالت إن "هذه قضية مأسوية لكلا الطرفين، فقد دُمرت حياة شابين، إضافة إلى معاناة عائلاتهم".

صرّحت والبول في المحكمة بأنها نادمة بشدة على ما ارتكبته، وأكدت أنها أقلعت عن تعاطي المخدرات والكحول منذ الحادثة. ومن المتوقع أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط في تشرين الثاني 2029. (people)
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