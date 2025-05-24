25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تعليق بيع دمى "لابوبو" في بريطانيا.. إليكم السبب
Lebanon 24
24-05-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب عشاق "لابوبو" في
بريطانيا
بخيبة أمل وإحباط، إذ أن الحشود التي أحدثتها ظاهرة الإقبال الكثيف على شراء هذه الدمية المحشوة الصغيرة والتي تمثل وحشا يشبه أرنبا، أدت إلى تعليق بيعها في المتاجر حيث تتوافر في
المملكة
المتحدة.
Advertisement
فبفضل ألوانها الجذابة، أصبحت هذه الألعاب المحشوة أكسسوارا للأزياء انتشر على نطاق واسع في غضون أسابيع قليلة، واستخدمته نجمات مثل ليسا من فرقة "بلاك بينك" وريهانا ودوا ليبا.
لكن الظاهرة لا تقتصر على المشاهير. فعلى تطبيق "تيك توك"، شاعت بكثافة مقاطع "فتح الصناديق" unboxing التي تُظهر أشخاصا عاديين من مختلف الأعمار يفتحون صناديق تحتوي على "لابوبو".
وأوضحت الشركة
الصينية
عبر حسابها على إنستغرام أمس الجمعة أنها تعمل "على نهج جديد (...) من شأنه أن يتيح للجميع الحصول على فرصة أكثر إنصافا" لشراء هذه الدمى.
وأعرب محبو "لابوبو" عن استيائهم عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وقالت إحدى المستخدمات إنها لم تتمكن من إنجاز طلبيتها بسبب خلل معلوماتي، وأرفقت منشورها بوجه "سمايلي" يجهش في البكاء.
وطلب أحد المستخدمين من الشركة "تنظيم سحب قرعة" لإتاحة فرصة الحصول على إحدى هذه الدمى.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
شركة "ريان إير" تُمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
شركة "ريان إير" تُمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل
24/05/2025 12:07:08
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 حزيران
Lebanon 24
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 حزيران
24/05/2025 12:07:08
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
Lebanon 24
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
24/05/2025 12:07:08
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": استمرار تعليق الإضراب بانتظار إقرار الدراسة المالية لوزيرة التربية
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": استمرار تعليق الإضراب بانتظار إقرار الدراسة المالية لوزيرة التربية
24/05/2025 12:07:08
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة مدوية.. راقصات "شبه عاريات" أمام قصر تاريخي في اليونان يثرن عاصفة من الغضب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. راقصات "شبه عاريات" أمام قصر تاريخي في اليونان يثرن عاصفة من الغضب
04:00 | 2025-05-24
24/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!
Lebanon 24
سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!
01:00 | 2025-05-24
24/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عُثر عليها جثة في صندوق سيارة.. الطفلة آية تشغل سوريا
Lebanon 24
عُثر عليها جثة في صندوق سيارة.. الطفلة آية تشغل سوريا
00:24 | 2025-05-24
24/05/2025 12:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)
23:05 | 2025-05-23
23/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-05-23
23/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
05:23 | 2025-05-23
23/05/2025 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
13:00 | 2025-05-23
23/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
16:18 | 2025-05-23
23/05/2025 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2025-05-24
فضيحة مدوية.. راقصات "شبه عاريات" أمام قصر تاريخي في اليونان يثرن عاصفة من الغضب
01:00 | 2025-05-24
سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!
00:24 | 2025-05-24
عُثر عليها جثة في صندوق سيارة.. الطفلة آية تشغل سوريا
23:05 | 2025-05-23
مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)
23:00 | 2025-05-23
برجك اليوم
16:00 | 2025-05-23
تستغل الأطفال بطريقة مأساوية.. تفاصيل "مروعة" تُكشف عن شبكة تسول!
فيديو
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
24/05/2025 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24