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جريمة غامضة.. قتلوه وسرقوا أذنيه!

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:38
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لقي رجل خمسيني مصرعه وقُطعت أذناه وسُرقتا في جريمة مروعة وغامضة، تحقق الشرطة التركية لكشف ملابساتها.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن رجلًا في منطقة ريفية بولاية "دنيزلي" في جنوب تركيا، أبلغ الشرطة بالعثور على جاره ميتًا في حديقة منزل الضحية.

وكانت المفاجَأة أن الشرطة شاهدت الرجل ويدعى خالد تيري (56 عامًا)، وقد قطِعت أذناه وتضرر جزء من وجهه بينما جسده سليم دون طعن.

ونقلت فرقة طبية جثمان الرجل إلى مشرحة الطب الشرعي، ضمن تحقيقات الشرطة لكشف ملابسات .

وفشلت عمليات البحث في المنزل والحديقة عن أذني الضحية في العثور عليها؛ ما يرجح أنهما قد سُرقتا لدوافع غامضة.

ويعمل الضحية مزارعًا في بلدة "باكلان" في "دنيزلي"، ولم ترد معلومات بعد عن مسار تحقيقات الشرطة والمشتبهين بارتكاب تلك الجريمة.
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