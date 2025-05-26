27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة غامضة.. قتلوه وسرقوا أذنيه!
Lebanon 24
26-05-2025
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي رجل خمسيني مصرعه وقُطعت أذناه وسُرقتا في جريمة مروعة وغامضة، تحقق الشرطة
التركية
لكشف ملابساتها.
Advertisement
وقالت وسائل إعلام محلية، إن رجلًا في منطقة ريفية بولاية "
دنيزلي
" في
جنوب تركيا
، أبلغ الشرطة بالعثور على جاره ميتًا في حديقة منزل الضحية.
وكانت المفاجَأة أن الشرطة شاهدت الرجل ويدعى خالد تيري (56 عامًا)، وقد قطِعت أذناه وتضرر جزء من وجهه بينما جسده سليم دون طعن.
ونقلت فرقة طبية جثمان الرجل إلى مشرحة
الطب الشرعي
، ضمن تحقيقات الشرطة لكشف ملابسات .
وفشلت عمليات البحث
في المنزل
والحديقة عن أذني الضحية في العثور عليها؛ ما يرجح أنهما قد سُرقتا لدوافع غامضة.
ويعمل الضحية مزارعًا في بلدة "باكلان" في "دنيزلي"، ولم ترد معلومات بعد عن مسار تحقيقات الشرطة والمشتبهين بارتكاب تلك الجريمة.
مواضيع ذات صلة
مقتل شاب في مصر في ظروف غامضة
Lebanon 24
مقتل شاب في مصر في ظروف غامضة
26/05/2025 18:30:45
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل في مصر ضحيتها مسنة اثناء عملية سرقة
Lebanon 24
جريمة قتل في مصر ضحيتها مسنة اثناء عملية سرقة
26/05/2025 18:30:45
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
26/05/2025 18:30:45
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
Lebanon 24
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
26/05/2025 18:30:45
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمره 10 سنوات... تعرفوا إلى أصغر أستاذ دولي في الشطرنج
Lebanon 24
عمره 10 سنوات... تعرفوا إلى أصغر أستاذ دولي في الشطرنج
10:12 | 2025-05-26
26/05/2025 10:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"دقائق في العالم الآخر".. شهادة مؤثرة لعائدة من تجربة الموت السريري
Lebanon 24
"دقائق في العالم الآخر".. شهادة مؤثرة لعائدة من تجربة الموت السريري
09:10 | 2025-05-26
26/05/2025 09:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟
Lebanon 24
تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟
07:36 | 2025-05-26
26/05/2025 07:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
Lebanon 24
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
05:08 | 2025-05-26
26/05/2025 05:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام عدسات الكاميرات.. ماكرون يتعرض لموقف محرج بسبب زوجته (فيديو)
Lebanon 24
أمام عدسات الكاميرات.. ماكرون يتعرض لموقف محرج بسبب زوجته (فيديو)
03:54 | 2025-05-26
26/05/2025 03:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
23:19 | 2025-05-25
25/05/2025 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
23:37 | 2025-05-25
25/05/2025 11:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قُنبلة الموسم".. نادين نسيب نجيم إلى جانب هذا الممثل العربي الوسيم في رمضان 2026
Lebanon 24
"قُنبلة الموسم".. نادين نسيب نجيم إلى جانب هذا الممثل العربي الوسيم في رمضان 2026
01:05 | 2025-05-26
26/05/2025 01:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:12 | 2025-05-26
عمره 10 سنوات... تعرفوا إلى أصغر أستاذ دولي في الشطرنج
09:10 | 2025-05-26
"دقائق في العالم الآخر".. شهادة مؤثرة لعائدة من تجربة الموت السريري
07:36 | 2025-05-26
تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟
05:08 | 2025-05-26
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
03:54 | 2025-05-26
أمام عدسات الكاميرات.. ماكرون يتعرض لموقف محرج بسبب زوجته (فيديو)
01:50 | 2025-05-26
حادث مأسوي.. ابن الـ 6 سنوات توفي بعدما نسيه السائق داخل حافلته المدرسية
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 18:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24