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منوعات
صورة تتسبّب بطرد ثلاثة موظفين من عملهم!
Lebanon 24
27-05-2025
|
05:39
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تسببت صورة لثلاثة موظفين في مركز طبي حكومي في
العراق
، ظهروا فيها يتناولون طعامهم فوق جهاز تصوير طبي بسيل من الانتقادات التي انتهت بطردهم من عملهم.
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وبدأت القصة عندما تناقل عدد كبير من المدونين
العراقيين
صورة للموظفين الثلاثة وقد بسطوا طعامهم ومشروباتهم
الغازية
فوق جهاز تصوير "CT-Scan" متقدم يستخدم الاشعة السينية لإظهار أعضاء الجسم، ومشابه لعمل جهاز التصوير بالرنين المغنطيسي.
وقالت دائرة صحة
ميسان
في بيان، إن الإجراءات التي اتخذتها حول الحادثة، هي "طرد الكادر الذي قام بهذا الفعل المخالف للأنظمة المهنية والسلوك الوظيفي". (ارم نيوز)
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