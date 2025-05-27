صورة تتسبّب بطرد ثلاثة موظفين من عملهم!

تسببت صورة لثلاثة موظفين في مركز طبي حكومي في ، ظهروا فيها يتناولون طعامهم فوق جهاز تصوير طبي بسيل من الانتقادات التي انتهت بطردهم من عملهم.

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وبدأت القصة عندما تناقل عدد كبير من المدونين صورة للموظفين الثلاثة وقد بسطوا طعامهم ومشروباتهم فوق جهاز تصوير "CT-Scan" متقدم يستخدم الاشعة السينية لإظهار أعضاء الجسم، ومشابه لعمل جهاز التصوير بالرنين المغنطيسي.

وقالت دائرة صحة في بيان، إن الإجراءات التي اتخذتها حول الحادثة، هي "طرد الكادر الذي قام بهذا الفعل المخالف للأنظمة المهنية والسلوك الوظيفي". (ارم نيوز)