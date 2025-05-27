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منوعات
بعد "صفعة ماكرون" من زوجته... إعلانات ساخرة في فرنسا لحماية الرجال
Lebanon 24
27-05-2025
|
23:00
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أثار إعلان ساخر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في فلرنسا موجة من الضحك والجدل، بعدما روّج لدورات "دفاع عن النفس" موجهة للرجال الذين يتعرضون للضرب من زوجاتهم، في إشارة تهكمية على
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
.
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الإعلان، الذي بدا وكأنه التُقط داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية
الفرنسية
، تضمن جملة مثيرة: "زوجتك تضربك؟ سجّل في دورات الدفاع عن النفس!"، مع دعوة للتواصل مع الإدارة لمزيد من التفاصيل.
وما أثار الجدل أكثر هو صورة مرافقة لماكرون وقد غُطّيت إحدى عينيه وبدا على جبينه أثر كدمة، في إيحاء ساخر لتعرّضه للعنف الأسري.
الخلفية الساخرة جاءت عقب لقطة التقطها الصحفيون في
فيتنام
يوم 25 أيار، حين نزل ماكرون من الطائرة برفقة زوجته
بريجيت
. وخلال لحظة التصوير، أظهرت الكاميرا يدًا تبدو وكأنها تصفع الرئيس بقوة على ذقنه. ورغم أن بريجيت لم تكن واضحة تمامًا في اللقطة، إلا أن الكثيرين ربطوا اليد بها.
في البداية، نفى قصر الإليزيه صحة الفيديو، معتبرًا أنه مفبرك، لكن مع انتشار المشاهد على نطاق واسع في
وسائل الإعلام
، عاد مصدر مقرّب من ماكرون ليصف الحادث بـ"خلاف عائلي بسيط".
غير أن الرئيس نفسه خرج عن صمته لاحقًا لينفي بشكل قاطع كل تلك التكهنات، مؤكدًا أن الأمر كان مجرّد "مزحة عائلية" لا أكثر.
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