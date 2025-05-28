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إختفاء 5 أعضاء من فرقة موسيقية في ظروف غامضة!

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:01
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أعلنت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة، أنّ خمسة أعضاء من فرقة موسيقية فُقد أثرهم منذ الأحد في هذه المنطقة، حيث يستشري عنف العصابات.
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وأشار التحقيق إلى أنّ الأشخاص الخمسة المفقودين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، هم أعضاء في فرقة "فوغيتيفو" الموسيقية، وقد ارتادوا الأحد حانة في مدينة رينوسا ولم يُسمع عنهم أي خبر مُذاك.

وتجمّع أقارب المفقودين وأصدقاؤهم أمام مبنى الحانة، مطالبين السلطات بالعثور عليهم، فيما انتشر عدد كبير من العناصر الأمنية في المنطقة. (ارم نيوز)
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