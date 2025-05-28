اتهام طالبة بالاعتداء على معلمة داخل مدرسة بمصر

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وجهت معلمة اتهاما لطالبة بالاعتداء عليها بمنطقة الهرم في مصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت المختصة للتحقيق.استمع رجال المباحث لأقوال شهود ، وتم التحفظ على الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)