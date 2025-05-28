Advertisement

منوعات

اتهام طالبة بالاعتداء على معلمة داخل مدرسة بمصر

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1367174-638840559921644126.jpg
Doc-P-1367174-638840559921644126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت معلمة اتهاما لطالبة بالاعتداء عليها بمنطقة الهرم في مصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
Advertisement

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم التحفظ على الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
فضيحة داخل مدرسة.. معلمة تُجبر طالباً على فعل صادم
lebanon 24
29/05/2025 02:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل جامعة في لبنان.. اعتداء يطالُ طالباً فلسطينياً
lebanon 24
29/05/2025 02:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية: تعرّض طالبة في مدرسة ثانوية في مدينة "نانت" غربي فرنسا للطعن
lebanon 24
29/05/2025 02:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة في مصر
lebanon 24
29/05/2025 02:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:30 | 2025-05-28
14:03 | 2025-05-28
10:30 | 2025-05-28
08:54 | 2025-05-28
08:01 | 2025-05-28
06:58 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24