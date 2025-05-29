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منوعات
أنهى حياة زوجته بدم بارد… فكان مصيره قاسيًا
Lebanon 24
29-05-2025
|
12:30
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تمكنت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الشرقية في مصر، من ضبط عامل خردة؛ لاتهامه بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية بمركز
أبو كبير
، وتم التحفظ عليه تحت تصرف
النيابة العامة
.
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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على "
عواطف
ج" 41 عاما، جثة هامدة داخل مسكنها بمركز أبو كبير، ووجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.
وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "ع م" 45 عاما، والذي تبين من التحريات معاناته من الإصابة بمرض نفسي، حيث تبين نشوب مشادة بينه وبين زوجته المجني عليها انتهت باستلاله أداة حديدية وقتلها، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف
النيابة
العامة.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10570 جنح مركز أبو كبير لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب
الطب الشرعي
لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها. (اليوم السابع)
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