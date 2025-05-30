بالفيديو.. سفيرة أوروبية تجهز الكُشري المصري

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ظهرت سفيرة إيرلندا في مصر نولا أوبراين، وهي تعدّ طبق الكشري التقليدي على الموسيقى الشعبية، من داخل أحد المطاعم الشهيرة في .وشارك مغردون مشهد إعداد السفيرة للكشري عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الآلاف مع الفيديو، مشيدين بتواضع أوبراين وانغماسها في الثقافة المحلية.واعتبر المغردون أن مثل هذه المبادرات تعكس وجهاً دبلوماسياً أكثر قرباً ودفئاً بين الشعوب، وأشاروا إلى أن هذا الحدث العفوي يركز على تعزيز التفاهم، والتواصل بين الثقافتين.