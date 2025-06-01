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برجك اليوم

Lebanon 24
01-06-2025 | 23:19
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الحمل
تشعر بالضغط بسبب تراكم الأعمال المؤجلة، مما يفرض عليك إعادة ترتيب أولوياتك والتعامل مع الأمور بجدية أكبر. علاقتك العاطفية تمر بمرحلة حرجة؛ الخلافات تتزايد، وقد تصل الأمور إلى التفكير بالانفصال. حاول تهدئة الأوضاع.
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الثور
الفترة القادمة تتطلب منك العمل على تطوير ذاتك، خاصة في الجانب الشخصي. انتبه من كثرة التذمر، فقد تُفقدك علاقات وفرصًا مهمة. جرّب أن تكون أكثر إيجابية وامتنانًا لما تملك.
الجوزاء
تبدأ خطواتك الأولى نحو تحقيق حلم لطالما راودك، حيث تتحول بعض الأمنيات إلى واقع ملموس. على الصعيد العاطفي، مشاكلك مع الشريك تستوجب منك قرارًا حاسمًا وسريعًا قبل أن تتفاقم الأمور.
السرطان
انتبِه لنفقاتك المالية، فقد تتعرض لأزمة مفاجئة إن لم تحسن إدارة مصروفاتك. تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات. على الجانب الاجتماعي، تتعرف على أشخاص جدد يتركون أثراً إيجابياً في حياتك.
الأسد
يومك متقلب، يبدأ بحدث عائلي يثير التوتر، لكن سرعان ما تنقلب الأمور لصالحك لاحقًا. مهنياً، لا جديد يُذكر. صحتك بحاجة إلى عناية أكثر، ولا بأس من العودة لممارسة الرياضة. تواصلك مع صديق قديم يعيد لك بعض الذكريات الجميلة.
العذراء
الأنانية تخلق فجوة بينك وبين زملائك في العمل. حاول مدّ جسور التعاون والتفاهم. رغم شعورك بخيبة الأمل مؤخرًا، لا تسمح لليأس بالسيطرة. استمر في السعي، فالثبات سر النجاح.
الميزان
تُعرف بقدرتك على الاستماع، لكنك بحاجة أيضًا إلى من يستمع إليك. في العمل، تطور من مهاراتك لكن احذر من الدخول في نقاشات غير مجدية قد تؤثر على صورتك المهنية.
العقرب
تواجه بعض المكائد في محيط العمل. كن حذرًا ودقيقًا في تنفيذ مهامك لتجنب الوقوع في فخاخ الزملاء. رغم التوتر، يقف أحد الزملاء إلى جانبك ويساعدك على تخطي أزمة كبيرة.
القوس
عمليتك الزائدة قد تُشعرك بالانفصال عن مشاعرك الشخصية. لا بأس من التعبير عن الحب والاهتمام تجاه من تحب. اتصال سعيد من شخص عزيز يحسن من حالتك النفسية.
الجدي
تشعر بالضغط النفسي وكأن كل الأمور تسير عكس ما تتمنى. لا تفقد الأمل، فقط خذ بعض الوقت لنفسك واستعد توازنك. أيضًا، راقب نفقاتك فالفترة القادمة تحمل الكثير من التحديات المالية.
الدلو
تبذل جهدًا كبيرًا لتُثبت نفسك، وتملك أدوات النجاح من إبداع ودبلوماسية. فقط لا تنسَ واجباتك العاطفية، فالشريك يشعر بالتقصير ويحتاج إلى اهتمامك.
الحوت
تواجه انتقادات من مديرك، وقد تشعر بالضغط الشديد. لكن لا تنزعج، بل استفد من الملاحظات لتحسين أدائك. تعليق سلبي من أحد الأصدقاء يزعجك، فحاول تجاوز ذلك. علاقتك بالشريك تتطلب منك بعض الوقت والاهتمام.
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