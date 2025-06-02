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لا تعرف السبب... مهندسة تقتل صديقتها وتسلّم نفسها مع أداة الجريمة

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:59
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فوجئ عناصر الشرطة في مركز بولاية "كوجايلي" قرب إسطنبول في غرب تركيا، بمهندسة شابة جاءت لتعترف بقتل صديقتها بعدة طعنات بواسطة سكين أحضرتها معها.
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وسرعان ما تحققت الشرطة من صحة اعتراف المهندسة "ديميت"، 34 عاماً، عندما وجدت جثة صديقتها "زيليف"، 39 عاماً، غارقة في الدماء بمنزل القاتلة في مدينة اسطنبول .

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الضحية تلقت عشر طعنات في بطنها بسكين مطبخ قبل أن تفارق الحياة.

وكانت الضحية في زيارة لمنزل صديقتها القاتلة كما اعتادت أن تفعل على الدوام، قبل أن تُقتل لسبب غير معروف على وجه الدقة للشرطة حتى الآن.

ووقعت الجريمة يوم الجمعة الماضي، لكن القاتلة غادرت المنزل مصطحبةً السكين، وسافرت إلى عائلتها في ولاية "كوجايلي" القريبة، وأمضت معهم بعض الوقت قبل أن تتوجه للشرطة وتعترف بجريمتها.

ويعتقد المحققون أن المهندسة المتخصصة بالرياضيات التطبيقية تتعاطى المخدرات سراً، وقد قالت في التحقيقات إنها تتذكر ارتكاب الجريمة لكنها لا تعرف السبب.

ولم تثبت التحقيقات الأولية ضلوع القاتلة في جرائم سابقة أو أن لديها سجلا جنائيا سابقا لدى الشرطة التركية.
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