أمام أعين زوجته.. أسد يقتل رجل أعمال

هاجم أسد رجل أعمال ألماني الجنسية وقتله في حادثة مرعبة وقعت ناميبيا، أثناء قضائه عطلة برفقة زوجته وأصدقائه في أحد المخيمات السياحية الفاخرة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية هو كيبل البالغ من العمر 59 عاما، وكان يعد شخصية معروفة في أوساط الأعمال والعمل الخيري، إضافة إلى دعمه لمشاريع الحفاظ على الحياة البرية في البلاد.



وكان كيبل يخيّ برفقة زوجته وأصدقائه قرب مخيم "Hoanib Skeleton Coast Camp" في منطقة سيسفونتين، عندما تعرض لهجوم مفاجئ من أسد، في وقت مبكر من الصباح، أثناء خروجه من خيمته متجها إلى المرحاض، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم ، نديشيباندا هامونييلا.



وقد حاول رفاقه في المخيم طرد ، إلا أن كيبل كان قد فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه، بحسب نفس المصدر.



وأكد المتحدث باسم الشرطة إيليفاس كوينغا أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في موقع الحادث، وأن تقريرًا كاملاً سيُرفع في الوقت المناسب. (روسيا اليوم)