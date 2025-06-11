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في مصر.. الإعدام شنقًا لشاب أدين بقتل رجل إثر خلافات شخصية

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:00
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قضت محكمة جنايات بنها في مصر، بالإعدام شنقا لعامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار نارى بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً نارياً غير مششخناً "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. (اليوم السابع)
 
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