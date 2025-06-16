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منوعات
"لا نريد أن نستمر في الرحلة"... طيار يهبط بطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها!
Lebanon 24
16-06-2025
|
08:58
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عادت طائرة
بوينغ
787-8 دريملاينر تابعة لشركة طيران متجهة إلى
نيودلهي
إلى
هونغ كونغ
بعد وقت قصير من إقلاعها كإجراء احترازي، في أعقاب مشكلة فنية مشتبه بها.
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وفي الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"
رويترز
"، تحطمت تابعة لشركة طيران
الهند
متجهة إلى
لندن
، تستخدم نفس نوع الطائرة بوينغ، في مدينة أحمد آباد غربي الهند بعد لحظات من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصاً من أصل 242 كانوا على متنها.
وقالت شركة طيران الهند في بيان يوم الإثنين، إن الرحلة AI315 عادت إلى هونغ كونغ بسبب ما وصفته بـ "مشكلة فنية" دون ذكر تفاصيل.
وقالت إن الطائرة هبطت بسلام، وكانت تخضع للفحوصات "كإجراء احترازي شديد".
وبحسب تسجيلات نشرت على موقع مراقبة الحركة الجوية "LiveATC.net" واطلعت عليها رويترز، قال أحد الطيارين في الطائرة لمراقبي الحركة الجوية بعد نحو 15 دقيقة من الإقلاع: "لأسباب فنية، نود البقاء بالقرب من هونغ كونغ، ربما نعود ونهبط مرة أخرى في هونغ كونغ بمجرد حل المشكلة".
وقال الطيار قبل أن يعود: "لا نريد أن نستمر في الرحلة".
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