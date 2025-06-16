Advertisement

منوعات

"لا نريد أن نستمر في الرحلة"... طيار يهبط بطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها!

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1376820-638856865796028047.jpg
Doc-P-1376820-638856865796028047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر تابعة لشركة طيران متجهة إلى نيودلهي إلى هونغ كونغ بعد وقت قصير من إقلاعها كإجراء احترازي، في أعقاب مشكلة فنية مشتبه بها.
Advertisement

وفي الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"رويترز"، تحطمت  تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن، تستخدم نفس نوع الطائرة بوينغ، في مدينة أحمد آباد غربي الهند بعد لحظات من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصاً من أصل 242 كانوا على متنها.

وقالت شركة طيران الهند في بيان يوم الإثنين، إن الرحلة AI315 عادت إلى هونغ كونغ بسبب ما وصفته بـ "مشكلة فنية" دون ذكر تفاصيل.

وقالت إن الطائرة هبطت بسلام، وكانت تخضع للفحوصات "كإجراء احترازي شديد".

وبحسب تسجيلات نشرت على موقع مراقبة الحركة الجوية "LiveATC.net" واطلعت عليها رويترز، قال أحد الطيارين في الطائرة لمراقبي الحركة الجوية بعد نحو 15 دقيقة من الإقلاع: "لأسباب فنية، نود البقاء بالقرب من هونغ كونغ، ربما نعود ونهبط مرة أخرى في هونغ كونغ بمجرد حل المشكلة".

وقال الطيار قبل أن يعود: "لا نريد أن نستمر في الرحلة".
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: قوات الدفاع الجوي صدت هجوما بطائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو
lebanon 24
16/06/2025 16:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بلاغ عن قنبلة.. طائرة كويتية تهبط اضطرارياً
lebanon 24
16/06/2025 16:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: المحتجزون من قارب "مادلين" سيعودون إلى بلدانهم خلال وقت قصير
lebanon 24
16/06/2025 16:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو يؤكد إسقاط طائرة من دون طيار حاولت مهاجمة العاصمة
lebanon 24
16/06/2025 16:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:02 | 2025-06-16
04:05 | 2025-06-16
02:00 | 2025-06-16
00:14 | 2025-06-16
23:00 | 2025-06-15
16:00 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24