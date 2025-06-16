خطف طفلة واحتجزها بعيدًا عن الأنظار… فهل نجا من العقاب؟

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية في مصر، اليوم متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة خطف طفلة ومحاولة التعدى عليها وسرقتها بدائرة قسم شرطة بلبيس.تعود أحداث القضية رقم 8443 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، ليوم 28 كانون الأول الماضي، عندما قررت إحالة المتهم "حسن خ ع ع ال" 21 عاما سائق ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليه "ل ال" وسرقتها بدائرة قسم بلبيس.وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها بالتحايل حال استقلالها دراجة نارية (توك توك) بقيادته لتوصيلها الى شقيقتها حيث قام بتغير مساره مستغلا حداثة سنها، وسلك طريقا غير مأهول بالاشخاص، محاولا التعدى عليها وأشهر فى وجهها سلاح أبيض "سكين" مهددا اياها، فاقمت الطفلة بالصراخ مما دفع المتهم الى تركها خشية من فضح أمره وقام بسرقة مبلغ نقدى بحوزتها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.توصلت تحريات مباحث قسم شرطة بلبيس إلى صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)