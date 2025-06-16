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برجك اليوم

Lebanon 24
16-06-2025 | 22:57
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الحمل
يوم حافل بالفرص المهنية، لكن تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات. عاطفيًا: قد تلوح في الأفق فرصة لتجديد العلاقة مع الشريك.
الثور
التوتر قد يكون عنوان اليوم، فحاول الابتعاد عن المواجهات. أجواء عاطفية هادئة تدعمك نفسيًا.
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الجوزاء
تتلقى دعمًا من شخص مفاجئ في العمل. في الحب: حان وقت الحوار الصريح مع من تحب.
السرطان
الماضي يعود للظهور بشكل غير متوقّع، لا تسمح له بإرباك يومك. حافظ على توازنك العاطفي.
الأسد
يوم مناسب للإنجازات الشخصية والمهنية. انتبه لصحتك ولا تفرط في الإجهاد.
العذراء
يُطلب منك اتخاذ موقف حاسم تجاه مسألة معلقة. في الحب: شخص قديم يطرق بابك من جديد.
الميزان
تشعر ببعض الحيرة، لكن حدسك سيكون مرشدك. أجواء عاطفية مشحونة تحتاج للتهدئة.
العقرب
المال يشغل بالك اليوم، وقد تُفتح أمامك أبواب رزق جديدة. مشاعرك قوية، لكن لا تبالغ في ردود الفعل.
القوس
يوم جيد للسفر أو التفكير في تغيير روتينك. في العلاقات: قد تكتشف جانبًا جديدًا في الشريك.
الجدي
العمل يتطلب دقة وتركيز، فانتبه للتفاصيل. علاقتك بالشريك تحتاج لبعض التقدير والاهتمام.
الدلو
تشعر بالحيوية والرغبة في التغيير، استفد من الطاقة الإيجابية. لقاء عاطفي يعيد إليك الأمل.
الحوت
مشاعر مختلطة تربكك، فحاول تنظيم أفكارك قبل اتخاذ قرارات مهمة. صديق قديم يعاود التواصل معك.
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