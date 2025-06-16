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الحمليوم حافل بالفرص المهنية، لكن تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات. عاطفيًا: قد تلوح في الأفق فرصة لتجديد العلاقة مع الشريك.الثورالتوتر قد يكون عنوان اليوم، فحاول الابتعاد عن المواجهات. أجواء عاطفية هادئة تدعمك نفسيًا.الجوزاءتتلقى دعمًا من شخص مفاجئ في العمل. : حان وقت الحوار الصريح مع من تحب.السرطانالماضي يعود للظهور بشكل غير متوقّع، لا تسمح له بإرباك يومك. حافظ على توازنك العاطفي.يوم مناسب للإنجازات الشخصية والمهنية. انتبه لصحتك ولا تفرط في الإجهاد.يُطلب منك اتخاذ موقف حاسم تجاه مسألة معلقة. في الحب: شخص قديم يطرق بابك من جديد.الميزانتشعر ببعض الحيرة، لكن حدسك سيكون مرشدك. أجواء عاطفية مشحونة تحتاج للتهدئة.المال يشغل بالك اليوم، وقد تُفتح أمامك أبواب رزق جديدة. مشاعرك قوية، لكن لا تبالغ في ردود الفعل.يوم جيد للسفر أو التفكير في تغيير روتينك. في العلاقات: قد تكتشف جانبًا جديدًا في الشريك.الجديالعمل يتطلب دقة وتركيز، فانتبه للتفاصيل. علاقتك بالشريك تحتاج لبعض التقدير والاهتمام.الدلوتشعر بالحيوية والرغبة في التغيير، استفد من . لقاء عاطفي يعيد إليك الأمل.مشاعر مختلطة تربكك، فحاول تنظيم أفكارك قبل اتخاذ قرارات مهمة. صديق قديم يعاود التواصل معك.