Advertisement

منوعات

مصر.. تصادم مروري يُسفر عن إصابة شخص أثناء قطعه الطريق

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1379577-638860425233396675.jpg
Doc-P-1379577-638860425233396675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الهرم في مصر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة. (اليوم السابع)
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
حادث مروع على طريق سينيق يُسفر عن إصابات (فيديو)
lebanon 24
21/06/2025 02:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم عنيف في مصر يُخلّف 11 إصابة
lebanon 24
21/06/2025 02:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص أثناء توجهه إلى الملاجئ وآخرين بالذعر بعد تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
21/06/2025 02:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في مصر
lebanon 24
21/06/2025 02:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2025-06-20
09:32 | 2025-06-20
08:01 | 2025-06-20
06:39 | 2025-06-20
06:05 | 2025-06-20
03:16 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24