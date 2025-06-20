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منوعات
مصر.. تصادم مروري يُسفر عن إصابة شخص أثناء قطعه الطريق
Lebanon 24
20-06-2025
|
15:00
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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الهرم في مصر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من
الخدمات الأمنية
أعلى الطريق فى منطقة الهرم ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضرا بالواقعة وتولت
النيابة العامة
. (اليوم السابع)
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