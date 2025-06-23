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منوعات
انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل
Lebanon 24
23-06-2025
|
16:00
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انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من مياه نهر النيل فى مصر وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت
الأجهزة الأمنية
مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف
النيابة العامة
، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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