انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من مياه نهر النيل فى مصر وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)

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