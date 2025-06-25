كارثة طبيعية في كولومبيا.. انزلاق أرضي يقتل ويصيب العشرات

Advertisement

وأوضحت رئيسة بلدية ضاحية "بيجيو"، لورينا ، عبر منشور على منصة "إكس" أن "أكثر من 10 منازل" تعرضت للدمار بسبب انزلاق التربة الذي وقع قبيل فجر اليوم.وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل، منازل غمرها الطين في منطقة جبلية قرب "ميديين"، ثاني كبرى مدن كولومبيا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 10 أشخاص ما زالوا مفقودين.وغالباً ما تتعرض مقاطعة الواقعة في جبال "الأنديز" غرب كولومبيا، لانزلاقات أرضية خلال موسم الأمطار.وقتل 5 أشخاص الشهر الماضي جراء انزلاق في "سابانيتا"، وهي أيضاً من ضواحي "ميديين".