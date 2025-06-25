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كارثة طبيعية في كولومبيا.. انزلاق أرضي يقتل ويصيب العشرات

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:30
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أسفر انزلاق أرضي ناجم عن أمطار غزيرة عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، يوم الثلاثاء، في منطقة قريبة من "ميديين" في كولومبيا، وفقًا لتصريحات مسؤولة محلية.
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وأوضحت رئيسة بلدية ضاحية "بيجيو"، لورينا غونزاليس، عبر منشور على منصة "إكس" أن "أكثر من 10 منازل" تعرضت للدمار بسبب انزلاق التربة الذي وقع قبيل فجر اليوم.


وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل، منازل غمرها الطين في منطقة جبلية قرب "ميديين"، ثاني كبرى مدن كولومبيا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 10 أشخاص ما زالوا مفقودين.


وغالباً ما تتعرض مقاطعة أنتيوكيا الواقعة في جبال "الأنديز" غرب كولومبيا، لانزلاقات أرضية خلال موسم الأمطار.


وقتل 5 أشخاص الشهر الماضي جراء انزلاق في "سابانيتا"، وهي أيضاً من ضواحي "ميديين".
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