بشجاعة استثنائية... عامل هندي يتصدى لهجوم فهد (فيديو)

धौरहरा के ग्राम बबुरी स्थित ईंटें के भट्ठे पर एक तेंदुए से मुकाबला करते जो मजदूर घायल हुआ है उसके अच्छे से अच्छे इलाज-उपचार की व्यवस्था की जाए।



भाजपा राज में वनों को लूटने के लिए लगातार बढ़ता हुआ, जो बेतहाशा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी वजह से ही जंगली जानवर बस्तियों में आने… pic.twitter.com/FeRU61h2E2 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 24, 2025 Advertisement

في واقعة خطرة أثارت تفاعلًا واسعًا على ، أظهر عامل هندي شجاعة استثنائية عندما تصدى لهجوم مباغت لفهد، مستخدمًا يديه العاريتين فقط للدفاع عن نفسه، أثناء عمله في فرن طوب بإحدى قرى شمالي .الهجوم وقع يوم الاثنين في قرية جوغونبور بمنطقة لاخيمبور خيري، حيث كان العامل ميهلال (35 عامًا) يؤدي مهامه كالمعتاد داخل أحد الأفران، دون أن يعلم أن فهدًا مفترسًا كان مختبئًا داخل مدخنة المبنى.ومع اقترابه، فوجئ ميهلال بانقضاض عليه بشكل مفاجئ، لكنه، وعلى الرغم من عنصر المباغتة، لم يتردد في مقاومته بكل ما من قوة، متصديًا له بيديه العاريتين إلى أن تدخل زملاؤه في الموقع وأمطروا الحيوان بالحجارة والطوب، ما اضطره للفرار باتجاه مزرعة موز قريبة.وعلى إثر الهجوم، هرعت فرق من إلى المكان لملاحقة الفهد، إلا أن الحيوان الجريح باغتهم بهجوم ثانٍ أثناء تمشيطهم الحقول، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم مسؤول في إدارة الغابات، وحارس، وضابط شرطة، إضافة إلى أحد سكان المنطقة.وتم نقل المصابين إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج، حيث خضع ميهلال للعناية الطبية في مستشفى لاخيمبور، في حين تلقى كل من الحارس ورجل الشرطة العلاج وخرجوا لاحقًا بعد استقرار حالتهم.وفي وقت لاحق نفسه، نفذت فرق الغابات والشرطة عملية مشتركة أسفرت عن تهدئة الفهد وإلقاء القبض عليه دون تسجيل إصابات جديدة، وفق ما أكدته السلطات المحلية.