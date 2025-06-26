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بشجاعة استثنائية... عامل هندي يتصدى لهجوم فهد (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:38
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في واقعة خطرة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عامل هندي شجاعة استثنائية عندما تصدى لهجوم مباغت لفهد، مستخدمًا يديه العاريتين فقط للدفاع عن نفسه، أثناء عمله في فرن طوب بإحدى قرى ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

الهجوم وقع يوم الاثنين في قرية جوغونبور بمنطقة لاخيمبور خيري، حيث كان العامل ميهلال (35 عامًا) يؤدي مهامه كالمعتاد داخل أحد الأفران، دون أن يعلم أن فهدًا مفترسًا كان مختبئًا داخل مدخنة المبنى.

ومع اقترابه، فوجئ ميهلال بانقضاض الفهد عليه بشكل مفاجئ، لكنه، وعلى الرغم من عنصر المباغتة، لم يتردد في مقاومته بكل ما أوتي من قوة، متصديًا له بيديه العاريتين إلى أن تدخل زملاؤه في الموقع وأمطروا الحيوان بالحجارة والطوب، ما اضطره للفرار باتجاه مزرعة موز قريبة.
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وعلى إثر الهجوم، هرعت فرق من إدارة الغابات إلى المكان لملاحقة الفهد، إلا أن الحيوان الجريح باغتهم بهجوم ثانٍ أثناء تمشيطهم الحقول، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم مسؤول في إدارة الغابات، وحارس، وضابط شرطة، إضافة إلى أحد سكان المنطقة.

وتم نقل المصابين إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج، حيث خضع ميهلال للعناية الطبية في مستشفى لاخيمبور، في حين تلقى كل من الحارس ورجل الشرطة العلاج وخرجوا لاحقًا بعد استقرار حالتهم.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، نفذت فرق الغابات والشرطة عملية مشتركة أسفرت عن تهدئة الفهد وإلقاء القبض عليه دون تسجيل إصابات جديدة، وفق ما أكدته السلطات المحلية.
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