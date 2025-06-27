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قتل طفلة لا تتجاوز الخامسة بدافع السرقة… جريمة تهزّ دولة عربية

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:00
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شهدت منطقة البدرشين في مصر جريمة مروعة، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بهدف سرقة قرطها الذهبي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة أثناء تواجدها بالمكتبة التي تعمل بها، المجاورة لمسكن الضحية، حضرت المجني عليها، وبصحبتها طفلتين للمكتبة، بقصد اللعب، وعقب ذلك انصرفت الطفلتين وظلت الضحية متواجدة بالمكتبة، فقررت حينها المتهمة إنهاء حياتها طمعا في القرط الذهبي التي ترتديه.
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أضافت المتهمة خلال اعترافاتها أمام رجال المباحث، أنها أغرقتها في جردل مياد كبير بالمكتبة، حتى فارقت الحياة، ثم وضعتها داخل حقيبة، ونقلتها لمنزلها، واستولت على القرط الذهبي الخاص بالضحية، ثم ألقت الحقيبة وسط أرض زراعية مجاورة لمسكنها، ثم باعت القرط الذهبي المسروق.

من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة، بتشريح جثة الطفلة، والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما قرر قاضى المعارضات تحديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
 
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