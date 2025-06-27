سمّم كلابًا بدم بارد… وهكذا انتهت قصته

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، القبض على شاب، لاتهامه بتسميم عدد من الكلاب فى منطقة المهندسين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت المختصة للتحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط شخص في تسميم عددا من الكلاب بمنطقة المهندسين.توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، وتبين ارتكاب الواقعة بحجة تسبب الكلاب في الإضرار بسيارات معرض والده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)