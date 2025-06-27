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سمّم كلابًا بدم بارد… وهكذا انتهت قصته

Lebanon 24
27-06-2025 | 15:00
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على شاب، لاتهامه بتسميم عدد من الكلاب فى منطقة المهندسين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط شخص في تسميم عددا من الكلاب بمنطقة المهندسين.

توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، وتبين ارتكاب الواقعة بحجة تسبب الكلاب في الإضرار بسيارات معرض والده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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