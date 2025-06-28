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حفل أسطوري كلف 50 مليون دولار .. شاهدوا الصور الأولى لحفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

Lebanon 24
28-06-2025 | 01:00
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نشرت الصحفية الأميركية لورين سانشيز أول صورة رسمية من حفل زفافها إلى الملياردير جيف بيزوس، كما قامت بتغيير اسمها على منصة "إنستغرام" إلى لورين سانشيز بيزوس.

وظهرت سانشيز في الصورة وهي تبتسم إلى جانب بيزوس في لحظة حميمية ساحرة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "06/27/2025".
 
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ولم تكتفِ لورين بالصورة، بل غيّرت أيضًا اسم حسابها الرسمي إلى "لورين سانشيز بيزوس"، معلنة بذلك دخولها رسمياً حياة زوجية جديدة مع مؤسس شركة أمازون، البالغ من العمر 61 سنة.
 
 
 
وقبل ساعات من التقاط هذه الصورة المنتظرة، رصدت عدسات المصورين لحظات استعداد العروسين لحفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية.

وغادرت سانشيز، البالغة من العمر 55 عامًا، الفندق الفاخر "أمان" المطل على القناة الكبرى، وهي تلوح وتبتسم وترسل القبلات للمتفرجين، في مشهد نال إعجاب المتابعين.

وتألقت بفستان بدلة بلون كريمي بأكمام قصيرة منسقة مع وشاح حريري يغطي رأسها لحمايتها من شمس الصيف الحارقة، إلى جانب نظارات شمسية أنيقة، في إطلالة جمعت بين البساطة والرقي.

وبعد نحو ساعتين، لحق بها بيزوس، 61 عامًا، مرتديًا بدلة سهرة سوداء كلاسيكية مع ربطة عنق على شكل فراشة وقميص أبيض، ليصعد إلى القارب ذاته في رحلة قصيرة عبر البحيرة إلى جزيرة سان جورجيو ماجوري، حيث أُقيمت مراسم تبادل الخواتم.

ووفق تقرير نشرته وكالة رويترز، رافق مراسم الزفاف عزف وغناء ماتيو بوتشيلي، نجل مغني التينور الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، مضفيًا أجواء رومانسية وأنيقة على الحدث.

كما شوهدت تحركات الزوجين وضيوفهما على متن "تاكسيات مائية" خاصة جابت قنوات البندقية، وسط أجواء احتفالية ضخمة وتنظيم دقيق، جسد فخامة الحدث الذي خُطط له بعناية.

وبلغت تكلفة احتفالات الزفاف، التي تستمر لثلاثة أيام، وفق تقارير صحفية، نحو 50 مليون دولار، في واحدة من أفخم المناسبات الاجتماعية لهذا العام.(فوشيا)
 
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