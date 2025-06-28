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فكّرت بالإنتحار.. مرض نادر يقلب حياة امرأة رأسا على عقب

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:32
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كشفت شاريس زيرونيان (29 عامًا) من ماساتشوستس عن معاناتها مع متلازمة القيء الدوري (CVS)، وهي حالة نادرة تسبب لها التقيؤ المتكرر حتى 15 مرة في الساعة عند التوتر أو قبل الدورة الشهرية.
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بدأت أعراضها عام 2021، لكنها حصلت على التشخيص الصحيح فقط عام 2023 بعد عامين من الفحوصات غير المثمرة.

تسببت الحالة في فقدانها الوزن ووظيفتها، وأثرت على حالتها النفسية إلى حد التفكير بالانتحار.
 
وتشمل أعراض النوبات الصداع، والدوخة، وآلام البطن، وتُحرّكها عوامل مثل الضغط النفسي وبعض الأطعمة.
 
وتعتمد شاريس حاليًا على أدوية مهدئة ونمط حياة هادئ لتخفيف حدّة النوبات. (news18)

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