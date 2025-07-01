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منوعات
فاكهة قد تُدخلك السجن
Lebanon 24
01-07-2025
|
01:43
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في إطار سعيها لضمان سلامة الركاب، شددت
هيئة السكك الحديدية
الهندية
على ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد الصارمة التي قد يجهلها كثيرون، ما قد يؤدي إلى عقوبات قاسية تتراوح بين الغرامات والسجن.
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وبينما يعرف معظم الركاب بخطورة حمل المواد القابلة للاشتعال مثل المواقد وأسطوانات
الغاز
والمتفجرات، فإن مفاجأة كبرى تكمن في حظر حمل جوز
الهند
المجفف على متن القطارات! إذ أن أليافه الخارجية شديدة الاشتعال، وتُعد مصدر خطر حقيقي في حال اندلاع حريق، ما يعرض الراكب للمساءلة القانونية.
كما يحظر القانون:
- استهلاك
الكحول
أو السفر تحت تأثير المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى السجن ستة أشهر وغرامات مالية.
- نقل الحيوانات الأليفة يتطلب التقيّد بشروط خاصة، خصوصًا في الدرجة الأولى المكيّفة.
- السوائل الخطرة مثل الأحماض والزيوت تُمنع من النقل، إلا في حالات طبية طارئة مع الالتزام بالإجراءات.
ويحذر القانون من أن أي انتهاك قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 1000 روبية أو السجن لثلاث سنوات أو كليهما، بالإضافة إلى تغطية تكاليف أي أضرار ناتجة.
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