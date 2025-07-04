حادث مأساوي.. مصرع عامل أثناء قطف المانجو

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لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو، في مركز نجع حمادى شمالي محافظة قنا في مصر.تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارًا من ، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، بمصرع عامل، ادعاء سقوط من أعلى شجرة مانجو بقرية الرئيسية في ، وتبين مصرع محمد.ح.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. (اليوم السابع)