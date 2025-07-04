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حادث مأساوي.. مصرع عامل أثناء قطف المانجو

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:00
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لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو، في مركز نجع حمادى شمالي محافظة قنا في مصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، بمصرع عامل، ادعاء سقوط من أعلى شجرة مانجو بقرية الرئيسية في نجع حمادي، وتبين  مصرع محمد.ح.
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تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. (اليوم السابع)
 
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