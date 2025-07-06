نصيحة: لا تغادر إسبانيا قبل تجربة هذه الأطباق الأسطورية!

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الباييلا تخطط لزيارة ، فلا تقتصر متعتك على المعالم والمدن، بل دعك تنغمس أيضًا في مذاقات المطبخ الإسباني الغني والمتنوّع. فإلى جانب شهرته العالمية مؤخرًا بفضل طهاة بارزين ومطاعم حصدت جوائز، لا يزال جوهر الطهي الإسباني قائمًا على البساطة والمكونات المحلية. إليك 10 أطباق لا تفوّت تجربتها:



طبق الأشهر في إسبانيا، أصله من ، بنسختين أساسيتين: باييلا بالدجاج والأرانب، أو بالمأكولات البحرية. الزعفران يمنحه لونه المميز، و"سوكارات" هي القشرة المقرمشة في قاع المقلاة.





بطاطس برافاس طبق الأشهر في إسبانيا، أصله من ، بنسختين أساسيتين: باييلا بالدجاج والأرانب، أو بالمأكولات البحرية. الزعفران يمنحه لونه المميز، و"سوكارات" هي القشرة المقرمشة في قاع المقلاة.



مكعبات بطاطس مقلية تُقدّم مع صلصة حارة أو مايونيز بالثوم، طبق تقليدي من الوجبات الخفيفة. مكعبات بطاطس مقلية تُقدّم مع صلصة حارة أو مايونيز بالثوم، طبق تقليدي من الوجبات الخفيفة.

حساء "غازباتشو"



شوربة طماطم باردة من الأندلس، مثالية لأيام الصيف الحارّة. تُحضّر من الطماطم والفلفل والثوم وزيت .



فلفل بادرون شوربة طماطم باردة من الأندلس، مثالية لأيام الصيف الحارّة. تُحضّر من الطماطم والفلفل والثوم وزيت .



فلفل أخضر يُقلى ويُقدّم مع الملح، حلو الطعم غالبًا، لكن بعض الثمار قد تكون حارّة بشكل مفاجئ!



فلفل أخضر يُقلى ويُقدّم مع الملح، حلو الطعم غالبًا، لكن بعض الثمار قد تكون حارّة بشكل مفاجئ!



فيِديوّا (Fideuà)



معكرونة رفيعة شبيهة بالشعيرية تُطهى مع المأكولات البحرية في كاتالونيا وفالنسيا، وتنافس الباييلا في النكهة.





العجة (Tortilla Española) معكرونة رفيعة شبيهة بالشعيرية تُطهى مع المأكولات البحرية في كاتالونيا وفالنسيا، وتنافس الباييلا في النكهة.



عجة بسيطة من البيض والبطاطس فقط. تُطهى على نار عالية وتتطلب مهارة لقلبها بشكل مثالي.





التشورو عجة بسيطة من البيض والبطاطس فقط. تُطهى على نار عالية وتتطلب مهارة لقلبها بشكل مثالي.



حلوى مقرمشة تُقلى وتُغمس في الشوكولاتة الساخنة، تباع بكثرة في الشوارع والمهرجانات.





كروكيت حلوى مقرمشة تُقلى وتُغمس في الشوكولاتة الساخنة، تباع بكثرة في الشوارع والمهرجانات.



لفافات من صلصة البشاميل المغطاة بالبقسماط والمقلية، غالبًا محشوة بلحم الخنزير أو سمك القد.





كرات اللحم (Albondigas) لفافات من صلصة البشاميل المغطاة بالبقسماط والمقلية، غالبًا محشوة بلحم الخنزير أو سمك القد.



تُقدّم في صلصة طماطم غنية، أو أحيانًا بصلصة لوز، وهي من الأطباق الشعبية على امتداد البلاد.





سمك الباكالاو (القد) تُقدّم في صلصة طماطم غنية، أو أحيانًا بصلصة لوز، وهي من الأطباق الشعبية على امتداد البلاد.