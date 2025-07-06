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نصيحة: لا تغادر إسبانيا قبل تجربة هذه الأطباق الأسطورية!

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:00
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إذا كنت تخطط لزيارة إسبانيا، فلا تقتصر متعتك على المعالم والمدن، بل دعك تنغمس أيضًا في مذاقات المطبخ الإسباني الغني والمتنوّع. فإلى جانب شهرته العالمية مؤخرًا بفضل طهاة بارزين ومطاعم حصدت جوائز، لا يزال جوهر الطهي الإسباني قائمًا على البساطة والمكونات المحلية. إليك 10 أطباق لا تفوّت تجربتها:
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 الباييلا
 

طبق الأرز الأشهر في إسبانيا، أصله من فالنسيا، بنسختين أساسيتين: باييلا بالدجاج والأرانب، أو بالمأكولات البحرية. الزعفران يمنحه لونه المميز، و"سوكارات" هي القشرة المقرمشة في قاع المقلاة.


بطاطس برافاس
 

مكعبات بطاطس مقلية تُقدّم مع صلصة حارة أو مايونيز بالثوم، طبق تقليدي من الوجبات الخفيفة.
حساء "غازباتشو"
 

شوربة طماطم باردة من الأندلس، مثالية لأيام الصيف الحارّة. تُحضّر من الطماطم والفلفل والثوم وزيت الزيتون.

 فلفل بادرون
 

فلفل أخضر يُقلى ويُقدّم مع الملح، حلو الطعم غالبًا، لكن بعض الثمار قد تكون حارّة بشكل مفاجئ!


 فيِديوّا (Fideuà)
 

معكرونة رفيعة شبيهة بالشعيرية تُطهى مع المأكولات البحرية في كاتالونيا وفالنسيا، وتنافس الباييلا في النكهة.


العجة الإسبانية (Tortilla Española)
 

عجة بسيطة من البيض والبطاطس فقط. تُطهى على نار عالية وتتطلب مهارة لقلبها بشكل مثالي.


 التشورو
 

حلوى مقرمشة تُقلى وتُغمس في الشوكولاتة الساخنة، تباع بكثرة في الشوارع والمهرجانات.


كروكيت
 

لفافات من صلصة البشاميل المغطاة بالبقسماط والمقلية، غالبًا محشوة بلحم الخنزير أو سمك القد.


 كرات اللحم (Albondigas)
 

تُقدّم في صلصة طماطم غنية، أو أحيانًا بصلصة لوز، وهي من الأطباق الشعبية على امتداد البلاد.


 سمك الباكالاو (القد)
 

سمك مملح يُنقع لساعات طويلة، ويُطهى بطرق مختلفة. لا يُصطاد محليًا، لكن له تاريخ طويل في المطبخ الإسباني.
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