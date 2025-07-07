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وفاة موظفة بعد جلوس مديرتها عليها!

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:16
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أعلنت عائلة الشابة الأميركية جيسيكا ماكلوهلين، البالغة من العمر 24 عامًا، وفاتها بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الدعم عنها إثر تعرضها لاعتداء "عنيف" من قبل مديرة متجر 7‑Eleven الذي كانت تعمل فيه، في مدينة لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام أميركية.
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وفقا للشهود وشقيقها شون ماكلوهلين، بدأت الحادثة حين رمت المديرة زجاجة تجاه جيسيكا، ثم قامت بـ"الإمساك بها، والجلوس على صدرها، ومنعها من التنفس".
 
 
وخلال ذلك، تعرّض زملاء آخرون حاولوا التدخل للوقوف على ساقيها، للاعتداء من قبل المديرة أيضًا. (العربية)
 
 
 
 

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