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برجك اليوم

Lebanon 24
09-07-2025 | 22:56
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الحمل
تشعر براحة نفسية كبيرة في العمل بعد فترة من القلق والضغوطات. تُظهر أفضل ما لديك وتحصد ثناء الزملاء. على الصعيد العاطفي، حاول ألا تُحمّل الشريك فوق طاقته، فهو يمرّ بأزمة نفسية.
الثور
بعض التغيّرات في العمل تُسبب لك التوتر، حاول ألا تبالغ بردود فعلك. موقف محيّر من أحد الأصدقاء يشغل بالك، كما تحاول تقديم الدعم المالي لأحد أفراد العائلة. علاقتك العاطفية مرشحة لتطور إيجابي قريبًا.
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الجوزاء
مهام ومسؤوليات متزايدة تنتظرك، لكنها تُشعرك بالإنجاز. رغم ضغوط العمل، تعيش لحظات سعادة. انتبه لصديق مقرّب قد يخيّب ظنك. اقضِ وقتًا مميزًا مع الشريك لتجديد العلاقة.
السرطان
تُعرض عليك فرص مهنية مميزة تعزز من ثقتك بنفسك. تفكر مليًا قبل اتخاذ قرارات مصيرية. قد تصلك أخبار غير مريحة الأسبوع المقبل تخص العائلة أو الأصدقاء. علاقتك بالشريك يسودها الانسجام.
الأسد
تحسّن كبير في أوضاعك، خاصة من الناحية المالية، إذ تنجح في تسوية خلاف مالي. تفكر بتغيير في السكن أو السيارة. من جهة أخرى، حاول كسر الروتين وممارسة نشاطات تحافظ على لياقتك البدنية.
العذراء
أداؤك في العمل يثير إعجاب المسؤولين، لكن قد تميل للعدائية في بعض المواقف بسبب العناد. كن أكثر هدوءًا في تعاملك مع الأصدقاء. الشريك بحاجة لحوار صريح منك هذه الفترة.
الميزان
يوم يحمل أخبارًا سعيدة وفرصًا مهنية جديدة. لا تتجاهل تلميحات الشريك، فهو يحاول إيصال رسالة مهمة إليك. اغتنم الفرص ولا تؤجل خطواتك المهنية والعاطفية.
العقرب
انفعالاتك الزائدة قد تستفز من حولك، فكن حذرًا، خاصة أن هناك من يترقب أخطاءك. لا تفعل شيئًا لا ترغب به فقط لإرضاء الآخرين. تشعر بالارتباك بسبب تصرفات الشريك الغريبة.
القوس
تحقق مكاسب مادية، وقد تؤتي استثماراتك في العقارات أو العملات الرقمية ثمارها. تواجه موقفًا عائليًا صعبًا يسبب لك الحزن. مشروع سفر غير متوقع قد يُغير الكثير من خططك. أنت بحاجة لحسم بعض القرارات العالقة.
الجدي
مفاجأة مالية سارة تعزز حماسك في العمل. حاول استثمار هواياتك وتطويرها، فقد تفتح لك أبوابًا جديدة. حافظ على توازنك العاطفي، فالعصبية قد تُبعد الشريك عنك.
الدلو
يوم حافل بالإنتاجية، تنجز مهامك بكفاءة وتُكافئ نفسك على الجهد المبذول. لا تتسرع في القرارات العائلية، خاصة ما يتعلق بالشراء أو الاستثمارات. خذ وقتك واطلب المشورة.
الحوت
هناك من يحاول إيقاعك في العمل، لكنك تدرك نواياه وتتجنبه بحكمة. الحظ يقف إلى جانبك، وزملاؤك يدعمونك في المواقف الصعبة. لا تشغل بالك بما يقال، فالنهاية ستكون لصالحك.
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