خطأ بائع صيني يحوّل حياة أميركية إلى فوضى.. طرود من "أمازون" لعام كامل

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تواجه سيدة أميركية تُدعى "كاي" من مدينة في كابوساً حقيقياً منذ أكثر من عام، بعدما تحوّل منزلها إلى مستودع لمئات الطرود غير المرغوب بها من موقع "أمازون".تبيّن أن بائعاً صينياً على المنصة، يحمل اسم "Liusandedian"، قام عن طريق الخطأ أو ربما عمداً بتسجيل عنوان منزل كاي كعنوان لإرجاع منتجاته. ومنذ ذلك الحين، تتدفق الطرود إلى منزلها، محملة بأغطية مقاعد سيارات من الجلد الصناعي، حتى باتت تتكدس في فناء منزلها وتمنعها من استخدام موقف سياراتها.المشكلة بدأت عندما طرح البائع منتجات لا تتوافق مع موديلات السيارات المخصصة لها، ما دفع الزبائن لإرجاعها. لكن بدلاً من وصولها إلى ، وصلت جميع المرتجعات إلى منزل كاي، التي لم تطلب شيئاً منها.ورغم تقديمها شكاوى متكررة إلى أمازون، لم تتلقّ كاي سوى وعود فارغة، في حين عرضت الشركة عليها بطاقة هدية بقيمة 100 دولار، وطالبتها بالتخلص من الطرود بنفسها عن طريق التبرع أو الإرجاع.القوانين تنص على أن البائعين الدوليين على المنصة يجب أن يوفروا عنواناً صالحاً داخل أو يتحملوا تكاليف الشحن، وهو ما لم يلتزم به البائع المذكور.وبعد تدخل ، تحرّكت أمازون أخيراً لإزالة الطرود من منزل كاي، وأصدرت بياناً تعتذر فيه عما حدث وتؤكد أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار هذه الحادثة مستقبلاً.(The Post)