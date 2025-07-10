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في بلد عربي.. عشريني أنهى حياته بسبب فاتورة كهرباء

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:47
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أقدم شاب عراقي في السابعة والعشرين من عمره، على الانتحار داخل منزله في مدينة كركوك، بعد معاناة امتدت لأشهر نتيجة عدم تسلمه راتبه وتراكم الديون عليه.
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ووفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية، فإن الشاب، كان يواجه ظروفًا مالية صعبة نتيجة تأخر الرواتب التي لم يتسلمها منذ عدة أشهر، ما تسبب في تزايد الضغوط النفسية عليه.
وأفادت مصادر من عائلة الشاب المنتحر، بأن حالته النفسية تدهورت بسبب تراكم الديون، في ظل عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه جهات عدة. وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً للوقوف على تفاصيل الحادث بشكل دقيق.

من جهة أخرى، ذكرت صفحات إخبارية محلية على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشاب أقدم على الانتحار بعد تعرضه للإهانة من قبل صاحب مولد كهرباء خاصة تغذي الحي الذي يقطنه، وذلك نتيجة عدم تسديده للمستحقات المالية المتراكمة عليه.

ويُعد هذا الحادث امتدادًا لسلسلة من حالات الانتحار التي تشهدها مناطق مختلفة في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث تتزايد أعداد الضحايا من مختلف الفئات الاجتماعية. (العين)
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